Президенту Эдгару Ринкевичу удалось дистанцироваться от "Нового Единства" и провести границы, заявила агентству LЕТА политолог Лелде Метла-Розентале, комментируя первый год президентства Ринкевича.

На вопрос, перестал ли Ринкевич за год считаться бывшим политиком "Нового Единства", она ответила, что те, кто голосует за "Новое Единство", по-прежнему ассоциируют президента с этой партией, поскольку тот факт, что кандидат от "Нового Единства" занимает такую должность, доказывает силу этой партии. По мнению Метлы-Розентале, совершенно логично, что электорат "Нового Единства" высоко ценит Ринкевича, но работу президента также высоко ценит электорат "Объединенного списка" и Национального объединения. Это показывает, что в данном случае нет никакой связи между предыдущей партийной принадлежностью президента и отношением людей к нему как к президенту, считает политолог.

Она считает, что Ринкевичу удалось дистанцироваться от "Нового Единства" и провести границы. У каждого человека есть политические убеждения. Президент неоднократно подчеркивал, что он центристски ориентирован, поэтому у оппонентов нет оснований ожидать, что президент Латвии начнет критиковать центристские идеи и станет выраженно левым в своих взглядах.

Метла-Розентале также отметила, что, хотя иногда хочется спросить у президента что-нибудь о временах, когда он еще был в партии, например, о скандале с частными рейсами бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша, о возможных зарплатах в конвертах в офисе "Нового Единства", но если Ринкевич начнет этим заниматься, он неизбежно создаст связь между собой и конкретной политической силой, оставаясь президентом "Нового Единства".

Сейм избрал Ринкевича президентом 31 мая прошлого года. Накануне появилась информация о встрече представителей "Нового Единства" в МИД с представителями "Прогрессивных" и Союза зеленых и крестьян, которые позже вошли в коалицию и правительство премьер-министра Эвики Силини.

На вопрос, не бросает ли тень на нынешнюю деятельность Ринкевича тот процесс, которым "Новое Единство" добилось его поддержки в Сейме, Метла-Розентале ответила, что это скорее вопрос о том, что было бы, если бы "Новое Единство" не предприняло бы этот маневр: кто стал бы президентом и была бы его поддержка такой большой. По мнению политолога, в результате действий "Нового Единства" общество получило, пожалуй, лучшего на тот момент кандидата в президенты, учитывая геополитическую ситуацию и вес Ринкевича на международной арене.

"Я не понимаю, почему мы должны постоянно оглядываться назад и анализировать. Это было бы из серии - лучше плохой президент, но выбранный в правильном процессе. Возможно, средства, которыми действовало "Новое Единство", были оправданы. У нас есть президент, которым мы можем гордиться и не стесняться его, как это бывало с некоторыми другими президентами, что не способствовало высокой самооценке нации. Я бы не хотела менять президента на другого только ради того, чтобы процесс был другим. Именно политический торг привел к тому, что мы получили хорошего президента", - сказала политолог.

Лишь несколько латвийских президентов имели предыдущий политический опыт. На вопрос, не устало ли население от "неполитических" президентов, политолог ответила, что Латвия не является президентской республикой, и функции президента не расписаны детально в законодательстве. Это означает, что многое зависит от того, насколько хорошо президент понимает политические события и насколько хорошо может участвовать в них, исходя из предыдущего опыта.

Если кандидат в президенты вступит в должность с предварительным опытом, он сможет наполнить довольно неопределенные президентские функции качественным содержанием. С другой стороны, если президент займет эту позицию без знаний и качественного понимания политических процессов, результат будет скудным, и за ним последует разочарование общества. По мнению Метлы-Розентале, Ринкевичу удалось наполнить свое президентство содержанием.

В понедельник, 8 июля, исполняется год президентства Ринкевича.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !