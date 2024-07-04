Сегодня, 4 июля, организация Šamir, Музей Рижского гетто и Латвийский музей холокоста проведут мероприятие "Живое шествие" в память о жертвах Холокоста, сообщили агентству LETA в Šamir.

Мероприятие начнется в 10 часов утра на Старом еврейском кладбище, на пересечении улиц Валерии Сейле и Эбрею, напротив Института транспорта и связи. Шествие пройдет по улицам бывшего Рижского гетто и завершится у мемориала Рижской хоральной синагоги на пересечении улиц Эмилии Беньямини и Дзирнаву.

Участники шествия почтут память жертв геноцида евреев во время Второй мировой войны и выразят солидарность латвийских евреев с жертвами нападения ХАМАС на Израиль и заложниками, которых удерживают террористы ХАМАС.

В 2010 году по инициативе раввина Менахема Баркахана в Латвии прошло первое "Шествие живых".

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