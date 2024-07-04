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В последние дни увеличилось количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, признал в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс. Об этом пишет LSM.lv.

"В последние три дня мы сталкиваемся с довольно интенсивным потоком людей, пытающихся незаконно попасть в Латвию. Вчера было 62 человека, чью попытку попасть в Латвию мы предотвратили. Днем ранее был 51 человек, а до этого 47. Таким образом, за последние три дня мы снова увидели, что поток лиц, пытающихся незаконно въехать в Латвию, усилился именно в направлении Латвии и уменьшился в соседних странах - Литве и Польше", - сказал Пуятс.

В этом году Госпогранохрана не позволила незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси 2770 людям. 12 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. Пуятс заявил, что направление потока мигрантов в Латвию является осознанной деятельностью белорусских спецслужб.

"Практически весь год очень массово предпринимались попытки в направлении Польши. Сейчас мы видим это в последние трое суток в направлении Латвии. Мы видели это и в прошлом году, когда с августа по октябрь Латвия была главной страной назначения для нелегальной миграции", - пояснил глава Госпогранохраны.

По его словам, положительно то, что построена инфраструктура для ограничения нелегальной иммиграции. "Десятки не попали в Латвию, поскольку построен забор. По наблюдениям наших пограничников, люди ходят вдоль забора и в Латвию не попадают", - отметил он.

Пуятс признал, что следующие летние месяцы будут напряженными для пограничников, поэтому Госпогранохрана обратилась за помощью к Национальным вооруженным силам.

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