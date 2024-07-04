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В Латвии хватает хороших идей, но не хватает реального воплощения хороших намерений, такое мнение в интервью журналу "Ir" высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич, цитирует LETA. В качестве вопросов и сфер, где потребуются дискуссии и решения, политик назвал налоговую политику и ядерную энергетику.

"За эти годы я понял - стратегии, видения и галлюцинации мы написали на сто лет вперед. Есть очень конкретные, вроде бы маленькие вещи, разрешение которых дает больший эффект, чем очередное производство бумаги", - заявил политик.

Он упомянул недавно озвученную министром экономики Виктором Валайнисом цель за несколько лет удвоить валовой внутренний продукт Латвии. "Лично мне кажется - это очень хорошая идея. Но в чем наша самая большая проблема сейчас? Самое фантастическое "know how" нашей страны - объяснение, почему и как мы не можем что-то сделать, вместо того, чтобы попытаться сделать. Даже если этого не будет в 2030 году... Как по мне, пусть это будет 2035 год - но надо просто взять себя в руки и делать. (...) Мне хотелось бы посмотреть, что мы вообще начнем делать, чтобы не удвоить, а хотя бы на 30% увеличить ВВП. Это уже будет много", - сказал президент.

В качестве вопросов и сфер, где в обозримом будущем потребуются дискуссии и решения, политик назвал налоговую политику и энергетику, в том числе дискуссию о ядерной энергетике.

Кроме того, его беспокоит вялое продвижение вопросов гражданской обороны. "Посещая края, часто слышу: "Я жду инструкцию из Риги!" Прошло полгода, прежде чем все края, по крайней мере, в виде планов, утвердили алгоритмы действий в том числе в случае военной угрозы и вторжения. Пришлось в апреле шипеть и пригрозить, что мы напишем жалобу министру, чтобы она начала оценивать бездействие руководителей конкретных самоуправлений, которые этого не сделали до 1 января".

По словам президента, необходимо продолжать и диалог с судебной властью. Он положительно оценивает то, что Генеральная прокуратура издала руководящие принципы для деятельности прокуроров, но отмечает, что на это ушло значительно больше времени, чем можно было ожидать.

В свою очередь, от созданной президентом комиссии по конкурентоспособности страны еще не поступили конкретные предложения: "Мы работаем над очень конкретным исследованием, которое хотелось бы использовать для формирования предложений, как поддержать экспортоспособные и инновационные предприятия. Другое дело, что требуется больше дискуссий о том, каковы бюрократические преграды", - отметил Ринкевич.

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