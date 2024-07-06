В связи со строительными работами с понедельника, 8 июля, на две недели в период времени с 23:00 до 5:00 часов на набережной Генерала Радзиня, у железнодорожного путепровода, будет перекрываться движение транспортных средств, сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении.

В настоящее время в зоне строительных работ на набережной Генерала Радзиня у железнодорожного моста движение транспортных средств в обоих направлениях движения организуется по двум полосам проезжей части.

С понедельника, 8 июля, до воскресенья, 21 июля, по ночам движение на участке набережной Генерала Радзиня у железнодорожного путепровода будет закрыто. Объезд закрытых участков по направлению к центру будет возможен по ул. Централтиргус, Прагас и 13 Января или по ул. Карля Миленбаха, Эмилияс Беньяминяс и 13 Января, а по направлению к Островному мосту - по ул. 13 Января, Прагас, Ластадияс и Вилхелма Пурвиша или по ул. 13 Января, Эмилияс Беньяминяс и Вилхелма Пурвиша.

Если работы на набережной Генерала Радзиня будут завершены раньше и она будет безопасна для движения, движение восстановят раньше 21 июля.

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