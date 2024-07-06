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В ближайшие годы в Латвии будет размещено около 5000 военнослужащих стран НАТО, рассказал в интервью агентству LETA министр обороны Андрис Спрудс.

Возглавляемая Канадой боевая группа расширенного присутствия в Латвии будет увеличена до уровня многонациональной бригады. Ожидается, что бригада достигнет полной боеготовности к 2026 году и будет насчитывать около 3500 военнослужащих. В то же время в Латвии находятся военнослужащие НАТО и в рамках других операций, в результате чего их общая численность в ближайшие два года составит около 5000 человек, рассказал министр.

В среду на военной базе в Адажи состоялась церемония, посвященная началу увеличения присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады.

В интервью Спрудс отметил, что Латвия стала первой страной Балтии, где будет создана многонациональная бригада альянса.

Основным местом дислокации бригады будет Адажская военная база, в Цери Марупского края будет находиться ее штаб, а крупные учения будут проводиться на полигоне в Селии.

Командующая многонациональной дивизией НАТО "Север" генерал-майор Йетте Албинус в среду на церемонии на Адажской базе подчеркнула, что это важный день, когда в Латвию начнут прибывать представители 14 стран НАТО. "Это сигнал, что мы едины, готовы к любым вызовам, в том числе к агрессии со стороны другой страны", - подчеркнула генерал-майор.

Командующий многонациональной бригадой НАТО в Латвии полковник Седрик Аспиро отметил, что сегодняшняя церемония стала результатом подготовки на протяжении двух лет. "У нас здесь очень профессиональные солдаты, которые экипированы всем необходимым, и это очень четкий сигнал. Для меня большая честь быть здесь в этот важный день", - подчеркнул Аспиро.

Сегодняшняя церемония начнет один из этапов увеличения боевой группы. В ближайшие месяцы Латвия и союзники по НАТО предпримут следующие шаги по преобразованию боевой группы в боеспособную бригаду.

На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Латвия и Канада подписали декларацию об укреплении и дальнейшем развитии боевой группы усиленного присутствия в Латвии, а в июле прошлого года перед саммитом НАТО в Вильнюсе министры обороны Латвии и Канады подписали на военной базе в Адажи дорожную карту, в которой обозначали дальнейшие шаги по преобразованию боевой группы в бригаду.

Руководить формированием бригады, прибытием и интеграцией в нее других боевых групп будет полковник Седрик Аспиро.

В настоящее время в боевой группе расширенного присутствия НАТО под руководством Канады в порядке ротации служат около 1900 военнослужащих из Албании, Канады, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии. Дания и Швеция также войдут в состав новой многонациональной бригады НАТО в Латвии.

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