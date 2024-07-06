В рамках исследования, проведенного Центром профилактики и контроля заболеваний и Рижским университетом им. Страдиньша в 2022/2023 учебном году, было опрошено шесть тыс. учеников общеобразовательных школ 11, 13 и 15 лет (5-х, 7-х и 9-х классов), сообщает LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

Международный проект, поддерживаемый Всемирной организацией здравоохранения, предусматривает проведение такого опроса каждые четыре года, чтобы можно было сравнивать и анализировать полученную информацию и судить о происходящих со временем изменениях.

Исследователь Рижского университета им. Страдиньша Инесе Гобиня заметила, что с возрастом удовлетворенность школьников жизнью снижается, особенно среди девочек. По десятибалльной системе пятнадцатилетние школьницы оценили ее в среднем на 6,3, в то время как 11-летние девочки - на 7,5 балла. Это самый низкий наблюдаемый показатель за последние 20 лет. Для сравнения: мальчики оценивают свою жизнь соответственно на 7,8 и 7,1 балла. С увеличением возраста существенно снижается и доля подростков, оценивающих свое здоровье как отличное.

В пятнадцать лет отличным его признают уже только 8% девочек и 23% мальчиков (а среди всех школьников - 12% и 24,5%). Как отмечают исследователи, это самый низкий показатель с 2010 года. Большинство опрошенных подростков хотя бы раз в неделю в последние полгода имели какие-то проблемы со здоровьем. Наиболее распространены среди них жалобы на раздражительность или плохое настроение (47%), нервозность (42%) и трудности с засыпанием (34%) с последующей подавленностью (30%) и головной болью (25%). Депрессия, боли в животе и голове, головокружение у девушек случаются более чем в два раза чаще.

Так, в 9-м классе еженедельно от боли в животе страдали 27% опрошенных девочек и только 10% мальчиков, от головной боли - 45% и 17% соответственно, а подавленность испытывали 60% девочек и 22% мальчиков. Резко выросла доля девочек, жалующихся на нервозность. В 2010 году они составляли 38%, а сейчас уже 56%

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