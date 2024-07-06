В прошлом году было назначено 21,1 тыс. пенсий по старости, из которых 12 тыс. - женщинам, девять тысяч - мужчинам. Одной четверти пенсионеров были назначены пенсии размером менее 300 евро, сообщает LETA со ссылкой на издание Diena.

Однако следует учитывать, что почти у половины этих пенсионеров часть трудового стажа накоплена в другой стране и, соответственно, в ней тоже назначена пенсия по старости, то есть маленькая пенсия в Латвии - не единственные доходы.

При этом 12% новых назначенных пенсий составляют минимальные пенсии, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования, и нет сведений о том, что эти люди имеют пенсии в других странах. Пенсии в минимальном размере назначены 10% женщин и 13% мужчин, в свою очередь, пенсии свыше 700 евро - 26% женщин и 27% мужчин.

=Несмотря на то, что в последние годы число получателей пенсий минимального размера значительно сократилось, они по-прежнему составляют значительную часть в новых пенсиях. А в абсолютных цифрах минимальную пенсию получают больше женщин, чем мужчин. "Женщины живут примерно на 10 лет дольше мужчин, таким образом, чаще остаются одни. Кроме того, женщины част

о имеют меньший стаж, на что влияют отпуска по уходу за детьми и сопутствующие больничные листы. Эти факторы в долгосрочной перспективе негативно влияют на объем пенсии, и женщинам сложнее выживать доступными средствами", - отметила председатель правления открытого пенсионного фонда "CBL" Агнесе Звайгзните. В 2023 году среднечасовая брутто-зарплата женщин была на 16,5% меньше, чем у мужчин, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

По сравнению с предыдущим годом разрыв между часовой средней зарплатой женщин и мужчин уменьшился на 0,6 процентного пункта. Наибольшая разница в зарплате была в сфере информационно-коммуникационных услуг - 33,5%, в сфере финансовой и страховой деятельности - 30,6%, в торговле - 27,8%, а также в сфере услуг искусства, культуры и отдыха, где разница составила 27,6% в пользу мужчин.

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