Антисемитизм, ненависть, конфликты и насилие не остались в прошлом, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на памятном мероприятии в честь жертв Холокоста, которое состоялось после "Шествия живых". Политик выступила у мемориала жертвам геноцида на месте, где когда-то находилась Рижская хоральная синагога.

"Шествие живых" в память о жертвах Холокоста стартовало около 10 часов утра на Старом еврейском кладбище, на пересечении улиц Валерии Сейле и Эбрею, напротив Института транспорта и связи. Шествие прошло по улицам бывшего Рижского гетто и завершилось у мемориала Рижской хоральной синагоги на пересечении улиц Эмилии Беньямини и Дзирнаву.

Участники шествия почтили память жертв геноцида евреев во время Второй мировой войны и выразили солидарность латвийских евреев с жертвами нападения ХАМАС на Израиль и заложниками, которых удерживают террористы ХАМАС. В мероприятии приняли участие как представители еврейской общины Латвии, так и высшие государственные должностные лица.

Первое такое шествие прошло в 2010 году по инициативе раввина Менахема Баркахана.

Выступая возле мемориала, Силиня отметила, что Россия в Украине ведет агрессивную войну и совершает преступления против человечности. Премьер-министр подчеркнула, что это происходит там же, где свои убийства совершали преступники тоталитарных режимов 20-го века, поэтому мы должны направить все усилия на то, чтобы противостоять злу везде, где мы его видим.

Холокост оставил нестираемый шрам по всей Европе, в том числе в Латвии, которая потеряла часть своей еврейской общины, потеряла людей, которые формировали основы и благополучие латвийского общества.

По ее словам, их предки жили и работали здесь на протяжении веков. В свою очередь, будущие поколения могли внести существенный вклад в современную Латвию, поэтому память убитых во время Холокоста жителей Латвии чтят в печали и боли.

"Память о наших. Это были латвийские семьи, дети, старики, которые стали жертвами абсолютного зла. Я выражаю глубочайшие соболезнования еврейской общине Латвии и всему еврейскому народу", - сказала Силиня.

Fоtо: LETA

Она упомянула, что памятные мероприятия проходят на месте, где 4 июля 83 года назад была сожжена Рижская Хоральная синагога, положив начало Холокосту на территории Латвии. Силиня добавила, что в геноциде, организованном оккупационным режимом, участвовали и местные соратники нацистов.

"Массовые убийства невинных людей происходили в Бикерниекском и Румбульском лесах, а также в других местах. У этих преступлений нет срока давности. Они не должны повториться. О них нельзя забывать. Сейчас и всегда Латвия будет вспоминать убитых в Холокосте евреев и их страдания. Это наша святая обязанность и ответственность", - подчеркнула глава правительства.

Она отметила, что Латвия осудила преступления против человечества, совершенные тоталитарными режимами 20-го века. Также всегда Латвия будет чтить память смелых людей, которые спасали своих сограждан, рискуя собственной жизнью. Благодаря трудам всей жизни латвийского историка Маргерса Вестермана, выжившего в Холокосте, в Латвии было найдено 700 спасителей евреев, которые заслуживают глубочайшего уважения и благодарности, подчеркнула премьер.

Кроме того, Силиня подчеркнула, что Латвия и другие страны делали многое, чтобы не повторились "ужасающие события прошлого", последствия которых мы ощущаем до сих пор. Силиня призвала склонить головы перед жертвами Холокоста, всегда бережно хранить память о них, рассказывать своим детям о темных годах истории Латвии и выступать за права человека, демократию и верховенство закона.

В свою очередь, секретарь Сейма Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список") заявил, что пламя, охватившее Рижскую хоральную синагогу, положило начало темному времени.

Политик подчеркнул, что сегодня вспоминают и чествуют наших людей - рижан, латвийцев, людей из многих европейских стран. Смилтенс отметил, что единственной виной невинных жертв было то, что они были евреями, целью, выбранной больной и садистской идеологией.

Fоtо: LETA

"Пламя, зажженное здесь 83 года назад, ознаменовало начало темных времен. Одной из самых темных страниц нашей истории. Да, это тоже наша история. Не только победы, размахивание флагами и азарт, но и трагедии, и отчаяние. Нужно учиться у истории. И, возможно, именно из этих очень болезненных страницы истории мы можем извлечь больше всего уроков. Научиться главному, тому, что превыше всего. Тому, что мы люди. Научиться человечности. Научиться отличать добро ото зла. Поэтому мы не должны забывать", - заявил политик.

История окружает нас повсюду, отметил он, и она тесно переплетается с нашей сегодняшней жизнью. Смилтенс подчеркнул, что призраки зла не исчезли и не остались в учебниках истории. По словам политика, нетерпимость, ксенофобия, антисемитизм, разжигание ненависти, конфликты и насилие в близких и далеких для нас регионах - это не только прошлое, хотя международное сообщество сделало многое для того, чтобы трагические события 20-го века не повторились.

"На сегодняшнем геополитическом фоне эти слова приобретают еще более глубокий смысл. Российские имперцы во имя своих жалких идей готовы убивать сотни и тысячи невинных людей в Украине, смотря налитыми кровью глазами на другие европейские страны. Террористы, которые, движимые дикой ненавистью, 7 октября убили сотни женщин и детей. Содеянное ими не скрыть", - подчеркнул Смилтенс.

Он обратил внимание на то, что у них есть защитники: как во многих местах Европы, так и в Латвии. Политик также выразил сожаление, что это в основном голоса молодежи. Они с удовольствием прикрепляют к груди знаки различных современных и "прогрессивных" социальных и политических движений, с легкой рукой и жгучей уверенностью жертвы приравниваются к насильникам, переписывается история и оправдывается даже самая ужасная жестокость. По мнению Смилтенса, они стали жертвами недопонятых лозунгов и хитрых манипуляторов, цель которых - "разделить нас и посеять ядовитые семена антисемитизма".

"Но, возможно, историческая память начала стираться?! Поэтому наш долг, как европейцев, как демократов, как части демократической западной цивилизации, как людей, ежедневно и непрерывно напоминать себе и другим о тех страницах истории, из которых мы должны извлечь наибольшие уроки. Чтобы никогда не допустить возвращения зла", - заявил секретарь Сейма.

Он отметил, что Латвия всегда жестко и последовательно осуждала оккупационные власти преступления против человечности, совершенные их пособниками. Смилтенс также подчеркнул, что память о жертвах Холокоста в Латвии жива и будет жить. Политик призвал почтить и память тех, кто даже в самые темные времена сумел сохранить человечность и самоотверженно спасать невинных от верной смерти.

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