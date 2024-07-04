Клещи очень хорошо пережили минувшую зиму, и сейчас наблюдается большая их активность, сказала агентству LETA профессор, главный врач стационара "Латвийский инфектологический центр" (LIC) Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Байба Розентале.

Всего в больнице до 30 июня было снято 613 клещей, 321 из которых был удален в LIC. Из проверенных 74 клещей ни один не был заражен вирусом клещевого энцефалита.

А вот зараженность клещей болезнью Лайма значительно выше. Из проверенных 73 клещей 27 были положительными, инфицированность составляет около 37%. Розентале, однако, добавила, что не все, кто заражается, заболевают клинически тяжелыми формами. Всего в больнице в этом году было 12 зароаженных пациентов.

Розентале отметила, что не все люди болеют клещевым энцефалитом, часть людей совсем не замечает, что к ним присосался клещ - он высасывает кровь и падает. А у зараженного клещевым энцефалитом человека болезнь может протекать в разных степенях тяжести, например, в легкой формой может быть повышенная температура, усталость, слабость, в более тяжелой - рвота, тошнота, но может и не быть симптомов.

А возбудители болезни Лайма борелии находятся в кишечном тракте клеща. Если клеща сдавить, то в то место, где он присосался, под кожу попадает эта бактерия.

Профессор напомнила, что при выходе на природу люди должны надевать подходящую одежду, а также применять средства для отпугивания клещей. После прогулок на природе нужно тщательно осмотреть себя, снять одежду и посмотреть, не присосался ли клещ.

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