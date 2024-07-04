Объемы обрабатывающей промышленности в мае этого года сократились на 4,5% в сравнительных ценах по сравнению с маем прошлого года, свидетельствуют новейшие данные Центрального статистического управления. Это обусловлено стагнацией в обрабатывающей промышленности и строительстве по всему Евросоюзу (ЕС), что, в свою очередь, по-прежнему не позволяет расти спросу на латвийские изделия, сообщает Министерство финансов.

За первые четыре месяца этого года положительный рост в обрабатывающей промышленности из крупнейших стран-партнеров Латвии по экспорту демонстрируют лишь Литва, Польша и Дания, а в ЕС за четыре месяца суммарно объемы сократились на 3,7%. Объемы строительства в первом квартале этого года в ЕС также сократились на 1,2%, снизив спрос на латвийские лесоматериалы, неметаллические минералы и металлоизделия. Положительными чертами в Латвии можно назвать рост в обрабатывающей промышленности на 0,5% в мае этого года по отношению к предыдущему месяцу.

За первые пять месяцев этого года объемы обрабатывающей промышленности сократились на 4,3%, а общая промышленность сократилась на 2%, электроэнергия и газоснабжение выросли на 5,4%, а добывающая промышленность выросла на 15,5%. В мае этого года сокращение общей отрасли Латвийской промышленности составило всего 0,9%, что было обусловлено ростом электро- и газоснабжения на 12,8% и добывающей промышленности на 4,2%.

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