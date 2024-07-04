Национальное объединение обжалует в суде решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое обязало партию вернуть в государственный бюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро и приостановило бюджетное финансирование на один год, сообщил агентству LETA депутат Национального объединения Янис Грасбергс.

Он подчеркнул, что партия не согласна с интерпретацией KNAB, так как ни по одной группе расходов не потрачено более 60% государственного финансирования.

Как сообщалось, 28 мая KNAB принял решение, которым обязал партию вернуть в госбюджет незаконно израсходованные финансовые средства в размере 210 673 евро.

Такое решение принято в связи с тем, что в 2022 году на коммуникацию с обществом и политическую агитацию партийное объединение израсходовало средства госбюджета в размере 554 627 евро, превысив таким образом на 210 673 евро процентный лимит, который допускается потратить на одну предусмотренную законом о финансировании политических организаций (партий) цель по расходованию финансирования из госбюджета.

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