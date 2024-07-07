Две недели назад завершилась благотворительная акция организации "Др.Клоун". Благодаря собранным пожертвованиям открывается новый набор в Школу Докторов-клоунов. Шесть месяцев ученики (18+) под руководством профессиональных преподавателей будут знакомиться с основами больничной клоунады, осваивать импровизацию и невербальный юмор, создавать личный клоунский персонаж и образ, учиться работать в паре с другими клоунами, а также учиться основам возрастной психологии и специфики работы в больничной среде.

Читайте дальше, чтобы понять, подходит ли вам эта профессия, и подавайте заявку до 14 июля – все подробности о наборе и форму для заявки можно найти на сайте организации - здесь.

Доктор-клоун как профессия

Больничная (или медицинская) клоунада — это движение, которое существует во всем мире. Через игру, юмор, импровизацию доктора-клоуны помогают маленьким пациентам прожить сложные моменты, с которыми они сталкиваются во время госпитализации, и быстрее пойти на поправку. Это эмоциональная поддержка не только для детей, но и их родителей, и медперсонала. В конечном счете больничная клоунада делает более гуманной саму больничную среду.

Доктора-клоуны — это не "аниматоры" или "просто веселые люди". Это профессионалы, которые проходят подготовку в Школе докторов-клоунов. Это практическое обучение — в школе учатся клоунаде, импровизации, актерскому мастерству, а также узнают основы психологии и специфики работы в больнице.

Кто может стать доктором-клоуном?

Основные требования — психологическая стабильность, творческий потенциал, настрой на учёбу и развитие, а также серьёзная мотивация стать частью команды докторов-клоунов. Кандидат в доктора-клоуны должен быть старше 18 лет, но верхней границы по возрасту или особых требований к образованию здесь нет.

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"Мы не ищем исключительно профессионально обученных актёров. Нам важен ваш потенциал, гибкость, желание творчески подходить к разным ситуациям, готовность учиться, пробовать, ошибаться, – и снова двигаться дальше. Овладевать искусством доктора-клоуна вы начнёте в школе.. и будете продолжать расти и развиваться всё то время, пока вы в этой профессии живёте", – объясняет Игорь Наровский, художественный руководитель организации "Др.Клоун".

Как проходит Школа и сколько времени занимает?

Учебная программа состоит из нескольких блоков: теоретические и практические занятия по актерскому мастерству и больничной клоунаде, обучение работе в больнице, основы детской психологии и другие. Лекции и мастер-классы ведут специалисты из Латвии и других стран.

Занятия проходят раз в две недели по выходным - с октября по март в Риге (очно) и частично онлайн.

По завершении учебной программы всех будущих докторов-клоунов ждет практика в больницах Латвии, вместе с опытными докторами-клоунами и под руководством ментора.

Это работа или хобби?

У всех докторов-клоунов есть основная занятость, работа в больницах — это дополнение, она занимает несколько часов в неделю.

За каждый выход в больницу доктора-клоуны получают гонорар, кроме того, организация "Др.Клоун" обеспечивает регулярные обучение и психологическую супервизию, а также все необходимые материалы для работы.

В каких городах Латвии работают доктора-клоуны?

На сегодня Dr.Klauns работает в Риге (BKUS), Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Цесисе, Даугавпилсе и Резекне. Учиться в Школе может житель из любого уголка страны, но работать доктора-клоуны должны будут в больницах именно этих городов.

Что сами доктора-клоуны рассказывают о своей учёбе?

"Через эту работу я понимаю, что я делаю доброе дело для других, это помогает эмоционально и мне самому", — делится Марис Крупенков, советник правления Intersport Polska, компании по торговле спортивными товарами в Кракове (Польша), но когда он находится в Латвии, то работает клоуном-доктором.

Марис рассказывает о своей учёбе в Школе клоунов-докторов так: "Я чувствовал себя комфортно на курсе, в своей новой клоунской семье. У меня была большая разница в возрасте с другими коллегами, но я не чувствовал в этом ничего страшного. Я всегда мог получить ответы от преподавателей, если мне что-то было непонятно, что очень помогало мне в моем развитии. Мне часто приходило в голову, что другие люди платят большие деньги, чтобы получить эти мастер-классы, а мы получаем все это бесплатно, да еще и на таком высоком уровне".

"Вне клоунады я тоже немножко клоун, стараюсь не терять этого ощущения", — улыбается Мария Смирнова, одна из самых молодых докторов-клоунов. Мария учится на первом курсе юридического факультета Рижского университета им. Страдиня, занимается спортом и судит футбольные матчи.

Мария вспоминает о своей работе в качестве клоуна: "Обучение было командным, было отличное чувство команды. Сначала мы думали: "Как же мы будем ладить друг с другом, если мы такие разные, пришли из совершенно разных сфер? Но мы учились вместе, делали что-то вместе, и это было нереально здорово, настоящее волшебство. Когда знакомишься со всеми, находишь общие интересы, и главное, что нас объединяло, — это то, что все мы хотим быть докторами-клоунами!"

Мария продолжает: "Наличие в моей жизни доктора-клоуна дает мне чувство свободы, возможность не бояться искренне реагировать на происходящее вокруг и относиться к некоторым моментам жизни более легкомысленно, с юмором, с ироничным взглядом, с любопытством и пытливостью. Потому что доктор-клоун любознателен и одновременно любопытен. Он позволяет мне видеть нюансы в обычной жизни, на которые я раньше не обращал внимания. С доктором-клоуном моя жизнь стала намного ярче".

"Наша программа возникла из мечты, вдохновением для которой стала медицинская клоунада, успешно действующая во всем мире. 12 лет назад, даже веря в то, что у докторов-клоунов есть свое место и своя важная роль в больницах, мы не могли прогнозировать, как будет развиваться наша история". руководительница организации "Др. Клоун" Марианна Миловска

"Все эти годы мы делаем всё возможное, чтобы доктора-клоуны профессионально совершенствовались, выстраивали долгосрочную связь с больницами и персоналом. Из отзывов мы знаем, что их с нетерпением ждут и дети, и родители.

Мы очень ждём новых людей в нашу команду, особенно для работы в региональных больницах. Чем больше в Латвии будет профессиональных докторов-клоунов, тем больше детей получат эмоциональную поддержку, так нужную в процессе лечения. Если вы верите в нашу работу и готовы присоединиться к нашей команде – заходите на наш сайт www.drklauns.lv/skola, подавайте заявку, мы вас ждём!", – говорит руководительница организации "Др. Клоун" Марианна Миловска.

Об организации "Др.Клоун" "Др.Клоун" – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 года; её представители – 30 профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.

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