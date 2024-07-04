Министр иностранных дел Байба Браже (Новое единство) в четверг на встрече с лидером белорусской оппозиции и главой Объединенного переходного кабинета Светланой Тихановской подтвердила твердую поддержку Латвии работе Тихановской и демократическим силам Беларуси, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство иностранных дел.

На встрече обсуждалась актуальная ситуация в Беларуси, в том числе репрессии правящего режима против активистов гражданского общества и демократической оппозиции. Браже отметила развитие в отношении освобождения первых политзаключенных в Беларуси и подчеркнула, что необходимо продолжать международное давление на белорусский режим, чтобы добиться освобождения всех политзаключенных.

Министр подтвердила неизменную поддержку Латвии усилиям белорусской оппозиции по свободной и демократической Беларуси в Европе.

Тихановская высоко оценила твердую позицию Латвии по отношению к репрессиям, предпринятым режимом Лукашенко, к его роли в инструментализации нелегальной миграции и его поддержки российской агрессии в Украине.

Обе стороны сошлись во мнении об укреплении санкционного режима Евросоюза против Беларуси и приведении его в соответствие с антироссийскими санкциями.

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