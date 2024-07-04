Foto: LETA

Бывший заведующий Кафедрой музыкальных технологий Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола (JVLMA) Роландс Кронлакс подал в суд на академию, сообщила в четверг вечером передача Латвийского телевидения (LTV) Panorāma, передает агентство LETA.

Он считает, что отстранение от работы за возможные сексуальные домогательства к студенткам было неправомерным, так как наказание за неподобающее общение со студентками он уже получил, отметила передача.

В Рижском городском суде в четверг началось рассмотрение этого дела.

Кронлакс потребовал компенсацию - около 8000 евро, что является средним заработком за время вынужденного отстранения, а также потребовал восстановить себя на работе.

В судебном заседании участвовали лишь адвокаты обеих сторон, которые отказались комментировать судебный процесс, отметила передача, добавив, что следующее заседание суда запланировано на следующую неделю.

Передача LTV Kultūršoks, в распоряжение которой попали показания семи студенток JVLMA о действиях отдельных преподавателей, подняла проблему домогательств в учебных заведениях.

В JVLMA за предполагаемые сексуальные домогательства к студенткам отстранили двух преподавателей. Совет JVLMA в середине марта выразил недоверие ректору JVLMA Гунтарсу Пранису и призвал уйти в отставку, и месяц спустя Пранис объявил об отставке. Новым ректором JVLMA была избрана Илона Мейя.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit