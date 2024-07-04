Бывший заведующий Кафедрой музыкальных технологий Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола (JVLMA) Роландс Кронлакс подал в суд на академию, сообщила в четверг вечером передача Латвийского телевидения (LTV) Panorāma, передает агентство LETA.

Он считает, что отстранение от работы за возможные сексуальные домогательства к студенткам было неправомерным, так как наказание за неподобающее общение со студентками он уже получил, отметила передача.

В Рижском городском суде в четверг началось рассмотрение этого дела.

Кронлакс потребовал компенсацию - около 8000 евро, что является средним заработком за время вынужденного отстранения, а также потребовал восстановить себя на работе.

В судебном заседании участвовали лишь адвокаты обеих сторон, которые отказались комментировать судебный процесс, отметила передача, добавив, что следующее заседание суда запланировано на следующую неделю.

Передача LTV Kultūršoks, в распоряжение которой попали показания семи студенток JVLMA о действиях отдельных преподавателей, подняла проблему домогательств в учебных заведениях.

В JVLMA за предполагаемые сексуальные домогательства к студенткам отстранили двух преподавателей. Совет JVLMA в середине марта выразил недоверие ректору JVLMA Гунтарсу Пранису и призвал уйти в отставку, и месяц спустя Пранис объявил об отставке. Новым ректором JVLMA была избрана Илона Мейя.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!