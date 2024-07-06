8 июля в концертном зале "Дзинтари" пройдет концерт самой знаменитой на сегодня латвийской оперной меццо-сопрано - "Элина Гаранча и друзья". Под музыку Фестивального оркестра, управляемого мужем певицы - дирижером Карелом Марком Шишоном. По традиции супружеская пара приглашает в Юрмалу своих друзей — ярких певцов, с которыми они хотят познакомить латвийскую публику.

Концерты из цикла "Элина Гаранча и друзья", организованные компанией Art Forte, стали визитной карточкой летнего музыкального сезона Юрмалы в зале "Дзинтари". В них считают за честь принять участие как состоявшиеся мировые звезды, так и перспективные исполнители на взлете карьеры. В разные годы среди гостей фестиваля были Дмитрий Хворостовский, Хибла Герзмава, Ольга Перетятько, Дмитро Попов, Джонатан Тительман, Марина Монцо, Эри Накамура, СеокДжонг Бек.

В этом летнем концерте вместе с Элиной Гаранчей выступит Серена Саенс из Испании - красавица-сопрано уже знакома нашей публике: два года назад она заняла второе место и получила еще два важных приза на престижном конкурсе Пласидо Доминго Operalia, проходившем в тот раз в Риге. Мужские партии исполнит молодой перуанский тенор Иван Гильермо Айон-Рива, победивший в Operalia в 2021 году.

В программе: Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Берджих Сметана, Шарль Гуно, Жак Офенбах, Франц Легар, Иоганн Штраусс и попурри неаполитанских песен.

Элина Гаранча - лауреат многочисленных национальных и международных премий. Она регулярно выступает в Метрополитен-опера, Венской государственной опере, Ковент-Гардене, на Зальцбургском фестивале, в Festspielhaus Baden-Baden, Bayerisches Staatsoper в Мюнхене, Немецкой опере в Берлине, Карнеги-холле в Нью-Йорке и Вигмор-холле в Лондоне, а также на различных концертах, фестивалях и сольных концертах по всему миру.

В феврале этого года портал ClassicalMusicNews.ru, ссылаясь на интервью австрийскому радио, опубликовал новость с заголовком "Меццо-сопрано Элина Гаранча планирует окончание карьеры". "Нет, это неправда! - ответила Элина порталу Delfi на просьбу дать комментарий. - Это вырванная из контекста фраза, которая, оказывается, вызвала такой эффект. Я думаю про очень многие вещи. И думаю заранее. Но это не означает, что я решила заканчивать карьеру. Так что это preses pīle и неправда".

В прошлом году в интервью Delfi Элина Гаранча как раз рассуждала о сроках пребывания на сцене: "Я всегда знала, что хочу петь долго. Пусть не всегда ярко. Мне 46 лет, но до сих пор есть партии, которые я не спела, но через два-три года могу показать публике новый образ. Им еще не надоело на меня смотреть. Многие молодые певцы не задумываются, что они будут делать, когда им станет за 40. Думают, вот я сейчас перепою все и сразу. А потом между 35 и 40 годами — кризис, пауза или потеря. Надо сразу думать, как сделать карьеру, чтобы самому было интересно и голос не растратился. Уметь ждать".

Исполнив в Венской опере долгожданную партию Амнерис в "Аиде", певица признавала, что на вершине очень непросто найти новые ориентиры. Но это реально.

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