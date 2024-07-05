В этом году в Беларуси и России были задержаны несколько десятков граждан Латвии, сообщила министр иностранных дел Байба Браже в ю программе "900 секунд" на канале TV3.
Она напомнила, что это страны повышенного риска, в которые министерство неоднократно призывало не ездить.
"Вы рискуете стать не только объектом разведки со стороны служб этих стран, но и объектом других провокаций", - подчеркнула Браже.
Она призвала людей осознавать, что возможности оказать помощь в случае инцидентов очень ограничены или вообще отсутствуют.
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