Витрины на первых этажах многих зданий Старой Риги выглядят заброшенными уже как минимум пару лет. Пустые и пыльные окна украшены надписями Iznomā, на некоторых видна даже паутина. Чтобы решить проблему, Рижская дума рассматривает возможность изменения политики налога на недвижимость, пишет портал Lsm.lv.

Пустые витрины являются следствием вторжения России в Украину, поскольку Рига потеряла многих иностранных туристов, которые поддерживали динамику в Старом городе, отмечает представитель Европейской ассоциации турагентов и туоператоров, доцент высшей школы Turība Эрик Лингеберзиньш.

Рижская дума расположена всего в нескольких минутах ходьбы от здания Латвийского радио, но по пути можно заметить несколько таких печальных витрин. Речь идет об улицах Тиргоню и Шкюню, но аналогичная картина наблюдается и в других частях Вецриги, где владельцы помещений уже пару лет не могут найти арендаторов. Что делает самоуправление, чтобы решить эту проблему?

Можно изменить политику налога на недвижимость

Как сообщила глава комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне, во втором полугодии самоуправление планирует начать реконструкцию одной из самых оживленных улиц Старой Риги - улицы Вальню, которая станет пешеходной улицей без автомобилей.

"Главное, во что мы инвестируем, — это маркетинг как Вецриги, так и столицы в целом. В привлечение туристов и рекламу Риги как направления вложено 1,5 миллиона евро. Проводятся различные мероприятия. В этом году мы планируем более широкое благоустройство, чтобы сделать городскую среду более приятной, и начинаем серьезный инвестиционный проект по реконструкции улицы Вальню, а также улицы Калькю", - рассказала Андерсоне.

На маркетинг самоуправление потратило в этом году по крайней мере на полмиллиона евро больше, чем в прошлом. По сравнению с 2019 годом, когда в Риге было намного больше туристов, расходы выросли даже в несколько раз.

Один из вариантов — снизить налог для собственников, но тогда, скорее всего, его придется снижать и для собственников, чьи помещения сдаются в аренду, рассуждает Андерсоне:

"С другой стороны, скажем, к тем, у кого помещения не сданы в аренду более года, мы, например, [применим] более высокую ставку. А если один месяц было сдано, а потом нет? И мы никак это не проконтролировали... Если отслеживать это, будет слишком большая административная нагрузка".

Вецрига как зеркало экономической ситуации

Налог на недвижимость в Риге следует снижать, так как это позволит предпринимателям хотя бы выжить, пусть даже не зарабатывая, считает глава Латвийской ассоциации недвижимости Айгарс Шмитс.

"Надо помнить, что для Вецриги характерны достаточно энергонеэффективные, старые дома. На мой взгляд, печальным фактором является не только налог на недвижимость. Зимой здесь довольно большие счета за коммунальные услуги. Чтобы было тепло и комфортно, нужно балансировать с арендной платой, чтобы предприниматель мог через свой бизнес позволить себе платить хотя бы минимальную арендную плату, а также за управление, коммунальные услуги и платить зарплаты работникам".

Единое решение по возвращению предпринимателей в Старую Ригу вряд ли существует. По сути, самоуправление должно поговорить с каждым владельцем пустой витрины,

По мнению Лингеберзиньша, ситуация в Вецриге является своего рода зеркалом экономической ситуации, потому что понятно, что местных жителей столько, сколько есть, поэтому нам просто необходимы туристы, которые готовы здесь останавливаться и тратить свои деньги. "Повышать налог или, наоборот уменьшать – возможно, нужно идти двумя путями одновременно", - сказал он.

Возможные изменения в политике налога на недвижимость будут рассмотрены рабочей группой до осени. Городская дума могла бы поддержать один из вариантов, и тогда новый порядок вступит в силу в следующем году, сказала Андерсоне, добавив, что возможные налоговые изменения коснутся, например, загрязненных и заброшенных мест.

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