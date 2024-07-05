Альянсу НАТО нужно договориться о политике сдерживания России, заявила министр иностранных дел Байба Браже в передаче "900 секунд" на телеканале TV3, говоря о предстоящем саммите НАТО.

Она подчеркнула, что мы все знаем, и в значительной мере разведывательные службы союзников уже договорились, что принципом внутренней архитектуры России на данный момент является война. "Экономика, политика, СМИ, частный сектор. Все работает на военную машину", - отметила Браже.

Необходимо принять решение о том, как использовать все инструменты для сдерживания России на ее территории, подчеркнула министр.

Говоря о санкциях против России, она признала, что страны должны работать над полноценным выполнением существующего пакета санкций.

Комментируя санкции против Беларуси, Браже подчеркнула, что этот пакет санкций во многом совпадает с санкциями в отношении России, которые ограничат перемещение санкционных товаров через границу в Беларусь.

В то же время министр считает, что следующим приоритетом должно стать введение санкций в отношении новых судов. Она напомнила, что на данный момент под санкциями находятся 26 судов, но в распоряжении государств-членов есть информация и о других судах, против которых следует ввести санкции.

Браже также предполагает, что в санкционных списках могут появиться новые имена людей и названия компаний.

Министерство иностранных дел готово не только представить такие списки, но и лоббировать их, чтобы убедить страны, которые, возможно, не располагают таким объемом информации, подчеркнула министр.

Как сообщалось, в Вашингтоне с 9 по 11 июля состоится саммит НАТО.

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