В настоящее время наблюдается достаточно большой интерес общества к участию в укреплении безопасности страны, заметили в руководстве Национальных вооруженных сил (НВС), сообщает агентство LETA.

Как рассказывал в интервью передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma командир НВС генерал-лейтенант Леонидс Калниньш, наблюдается "огромный интерес" к недавно объявленной подаче на начальное военное обучение резервистов. Интерес к службе в Земессардзе в этом году также больше, чем в 2023 году.

Калниньш напомнил, что Латвия также готовится к приему все большего числа солдат-партнеров по НАТО, где наибольшим вызовом является создание принимающей инфраструктуры.

Командующий НВС подчеркнул, что Канада также вложит несколько сотен миллионов евро, чтобы обеспечить комфортное пребывание своих солдат в Латвии.

А от проходящего на следующей неделе саммита НАТО он ожидает конкретных решений и новых целей, которые обеспечат рост военных способностей НАТО. Кроме того, на саммите должны быть решения о поддержке НАТО Украине.

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