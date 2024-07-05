На всей территории страны продолжаются дорожно-ремонтные работы и водителям следует считаться с ограничениями движения, сообщает Latvijas Valsts ceļi. Работы сейчас ведутся на 67 участках, из них пять - на главных автодорогах страны, 23 - на региональных, 22 - на местных, а также на 12 мостах. На пяти участках улучшают безопасность движения.
На двух участках Елгавского шоссе (А8) продолжаются строительные работы и пересечение каждого ремонтного участка может занять до часа. Численно больше всего ограничений движения приходится на региональные автодороги страны.
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