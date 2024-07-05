автодорога Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10) от Кангаров до Тинужи - на трех участках движения организовано с преимущественно дорожными знаками, ограничения скорости - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 43 минуты;

региональная автодорога Коцени-Лимбажи-Туя (Р11) от Умурги до Иесалкаи - три участка светофоров, три участка преимущественно с дорожными знаками. Ограничение скорости - 70 и 50 км/ч. Время пересечения участка - около 30 минут.

автодорога Вентспилс-Колка (P124) от Вентспилса до Лиепене - шесть участков светофоров, ограничения скорости движения - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения - 45 минут;

автодорога Умурга-Цесис-Ливи (Р14) от Сталбе до Цесиса - четыре участка светофоров и локальная объездная дорога, ограничения скорости - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 40 минут;

автомобильная дорога Вентспилс-Дундага (P77) от перекрестка с региональной автодорогой Вентспилс-Колка (P124) до лесных дорог Риесту дамбис и Второй Риесту дамбис, четыре участка светофоров, ограничение скорости - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 35 минут;

автодорога Илуксте (Вирсайши) – Бебрене-Биржай (Р72) от Мазслати до Засаи - пять участков светофоров, ограничение скорости - 70 и 50 км/ч, пересечение - около 40 мин;

автодорога Кандава-Салдус (P109) от Земите до Капукрогса - шесть участков светофоров и локальная объездная дорога. Скорость ограничена - 50 км/ч, предполагаемое время пересечения участка - 35 минут;

автодорога Валка-Руйиена (P22) от пересечения с автомобильной дорогой Пуйкуле-Ренцени-Вевери (V112) до Карки - ограничение скорости - 50 км/ч, предполагаемое время пересечения ремонтного участка - полчаса;

автодорога Алуксне-Апе (Р39) от Алсвики до Сапниши - на трех участках светофора. Ограничение скорости - 30, 50 и 70 км/ч. Предполагаемое время пересечения - полчаса. От Сапниши до дороги Галдусила есть еще два этапа светофоров, и ограничения скорости.

автодорога Скрунда-Айзпуте (P117) в направлении Валтайки за Каздангой - два участка светофоров, ограничение скорости - 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - полчаса;

автодорога Вецумниеки-Нерета-Субате (Р73) от Акнисте до Риты - ограничение скорости - 50 и 70 км/ч, два участка светофора, предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 40 минут;