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На всей территории страны продолжаются дорожно-ремонтные работы и водителям следует считаться с ограничениями движения, сообщает Latvijas Valsts ceļi. Работы сейчас ведутся на 67 участках, из них пять - на главных автодорогах страны, 23 - на региональных, 22 - на местных, а также на 12 мостах. На пяти участках улучшают безопасность движения.

На двух участках Елгавского шоссе (А8) продолжаются строительные работы и пересечение каждого ремонтного участка может занять до часа. Численно больше всего ограничений движения приходится на региональные автодороги страны.

Наибольшие ограничения движения на главных государственных автомобильных дорогах:

  • на Елгавском шоссе (А8):

o от Риги до Яунолайне ограничение скорости - 70 и 50 км/ч, предполагаемое время пересечения ремонтного участка - около 40 минут;

o от Далбе до моста через реку Вирцаву ограничение скорости - 70 и 50 км/ч, до двух участков светофоров, предполагаемое время пересечения ремонтного участка - вплоть до часа;

  • на участке Видземского шоссе (А2) от поворота на Цесис (Р20) до Ридзене семь участков светофоров и локальная объездная дорога, ограничения скорости - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 45 минут;

  • вдоль автодороги Лиепая-граница Литвы (Руцава) (А11) от Лиепаи до Бернат прокладывают пешеходную и велоинфраструктуру, в отдельных местах есть сужения дороги и два участка светофоров. На прохождение всего участка уходит около 20 минут.

Наибольшие ограничения движения на государственных региональных автомобильных дорогах:

  • автодорога Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10) от Кангаров до Тинужи - на трех участках движения организовано с преимущественно дорожными знаками, ограничения скорости - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 43 минуты;

  • региональная автодорога Коцени-Лимбажи-Туя (Р11) от Умурги до Иесалкаи - три участка светофоров, три участка преимущественно с дорожными знаками. Ограничение скорости - 70 и 50 км/ч. Время пересечения участка - около 30 минут.

  • автодорога Вентспилс-Колка (P124) от Вентспилса до Лиепене - шесть участков светофоров, ограничения скорости движения - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения - 45 минут;

  • автодорога Умурга-Цесис-Ливи (Р14) от Сталбе до Цесиса - четыре участка светофоров и локальная объездная дорога, ограничения скорости - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 40 минут;

  • автомобильная дорога Вентспилс-Дундага (P77) от перекрестка с региональной автодорогой Вентспилс-Колка (P124) до лесных дорог Риесту дамбис и Второй Риесту дамбис, четыре участка светофоров, ограничение скорости - 70 и 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 35 минут;

  • автодорога Илуксте (Вирсайши) – Бебрене-Биржай (Р72) от Мазслати до Засаи - пять участков светофоров, ограничение скорости - 70 и 50 км/ч, пересечение - около 40 мин;

  • автодорога Кандава-Салдус (P109) от Земите до Капукрогса - шесть участков светофоров и локальная объездная дорога. Скорость ограничена - 50 км/ч, предполагаемое время пересечения участка - 35 минут;

  • автодорога Валка-Руйиена (P22) от пересечения с автомобильной дорогой Пуйкуле-Ренцени-Вевери (V112) до Карки - ограничение скорости - 50 км/ч, предполагаемое время пересечения ремонтного участка - полчаса;

  • автодорога Алуксне-Апе (Р39) от Алсвики до Сапниши - на трех участках светофора. Ограничение скорости - 30, 50 и 70 км/ч. Предполагаемое время пересечения - полчаса. От Сапниши до дороги Галдусила есть еще два этапа светофоров, и ограничения скорости.

  • автодорога Скрунда-Айзпуте (P117) в направлении Валтайки за Каздангой - два участка светофоров, ограничение скорости - 50 км/ч. Предполагаемое время пересечения ремонтного участка - полчаса;

  • автодорога Вецумниеки-Нерета-Субате (Р73) от Акнисте до Риты - ограничение скорости - 50 и 70 км/ч, два участка светофора, предполагаемое время пересечения ремонтного участка - 40 минут;

  • автодорога Берзауне-Вестиена-Эргли (P81) от Берзауне до Эргли - четыре звена светофоров и ограничение скорости - 50 км/ч. Время пересечения - 25 минут.

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