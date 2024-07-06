По словам директора 3-й Рижской гимназии Андриса Приекулиса, дети из русскоязычных семей Латвии более амбициозны. Об этом он заявил в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, цитирует Rus.Lsm.

"Если посмотреть на амбиции, я очень радуюсь, если во время урока вижу, что в классе есть дети с большими амбициями. Я это специально не исследовал, но у русскоязычных детей амбиции выше. И я этому радуюсь. Латышское общество должно учиться, что в жизни нужно иметь высокие цели. И нужно работать над их достижением", — заявил директор 3-й Рижской гимназии.

Он отметил, что дети из латышских семей, видя, как русскоязычные стремятся к результатам и хотят быть первыми, тоже перенимают эту философию.

"Чему я рад в контексте единой школы, что одна национальность может многому научиться у другой для будущего развития", — отметил Приекулис.

Директор гимназии уверен, что для этого обе группы должны быть открыты — должны быть готовы видеть, слушать и учиться друг у друга.

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