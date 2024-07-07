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Учитывая ограниченные возможности запросить дополнительное финансирование для обычных приоритетов отраслевых министерств в бюджете следующего года, министр благосостояния Улдис Аугулис пытается обосновать, почему повышение пенсий и семейных пособий связано с национальной безопасностью, пишет LETA со ссылкой на Nra.lv.

С одной стороны, не может быть никаких сомнений в том, что бедность и социальное неравенство влияют на безопасность, на что Латвии указала и Еврокомиссия. Однако в настоящее время борьба министров за практически несуществующее дополнительное финансирование может стать комичной, потому что вопросом национальной безопасности становится все что угодно.

Министерство благосостояния, как и Минздрав, представило в Минфин перечень отраслевых приоритетов на период с 2025 по 2028 год. В качестве аргумента Минблаг использует концепцию национальной безопасности, в которой говорится, что "на внутреннюю безопасность влияют также ухудшение демографической ситуации, высокий уровень бедности и неравенства доходов общества, а также качество образования".

"Представленные нами предложения по межотраслевым приоритетным мерам и отраслевым приоритетным мерам прямо или косвенно направлены на укрепление внутренней безопасности - снижение риска бедности и неравенства доходов", - заявил министр благосостояния Улдис Аугулис.

"В случае недостаточной поддержки уровень жизни этих групп населения может ухудшиться, а также увеличатся социальные проблемы, что создает усиление социальной напряженности", - подчеркнул он.

Что касается Латвии, то Европейская комиссия подчеркнула необходимость поиска дополнительного финансирования здравоохранения и социальной защиты, поскольку в Латвии по-прежнему один из самых высоких показателей неравенства. Доля расходов, выделяемых на социальную защиту, в Латвии значительно ниже, чем в среднем в ЕС.

По данным Министерства благосостояния, Латвия выделяет на социальную защиту 19,1% валового внутреннего продукта, тогда как средний показатель по Европейскому союзу составляет 30%.

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