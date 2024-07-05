В июле качество воды для купания в официальных местах купания соответствовало требованиям, и купание разрешено на всех 58 пляжах, в том числе на пляже у озера Лубанас в Гайгалавском крае, где больше нет сине-зеленых водорослей, сообщает агентство LETA со ссылкой на Инспекцию здравоохранения.

Пляж на озере Разнас в Липушки все еще закрыт, так как там ведутся строительные работы.

Эксперты проанализировали пробы воды для купания с официальных внутренних и морских пляжей 1 и 2 июля.

Ознакомиться с результатами официальных проб можно на сайте Инспекции здравоохранения в разделе "Качество воды для купания", где также можно найти карту официальных пляжей в Латвии и информацию об аспектах безопасности купания.

Следующее лабораторное исследование воды будет проведено 29 и 30 июля.

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