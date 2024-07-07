Министерство обороны поставит в Украину очередную партию беспилотников - более 2500 штук стоимостью 4 миллиона евро, сообщили агентству LETA в министерстве.

По данным коалиции дронов, следующий пакет беспилотников будет постепенно поставляться в Вооруженные силы Украины в июле. В Украину будет поставлено более 2500 боевых беспилотников различных типов и характеристик на сумму 4 миллиона евро. Первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в ближайшие дни.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что беспилотники были произведены семью латвийскими компаниями.

В этом году Министерство обороны выделило на коалицию беспилотников 20 миллионов евро, из которых более 10 миллионов евро предназначены для закупки беспилотников у латвийской оборонной промышленности.

В апреле и мае этого года Латвия отправила в Украину 135 боевых беспилотников и средства радиоэлектронной борьбы различной мощности на сумму около 1 миллиона евро. До конца года Министерство обороны продолжит закупать боевые дроны латвийского производства, в первую очередь FPV-беспилотники.

В настоящее время в Международную коалицию беспилотников входят 14 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция и Эстония. В общей сложности страны-члены коалиции на сегодняшний день выделили более полумиллиарда евро на поставку беспилотников в Украину.

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