Завершено обустройство велоинфраструктуры на трех маршрутах в Агенскалнсе и на Кипсале, в Межциемсе, а также в Чиекуркалне и Межапарке, что позволит жителям еще удобнее перемещаться между районами города, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Работы начались весной и завершились в июне, увеличив общую сеть велоинфраструктуры Риги на восемь километров.

"Мы продолжаем работать над созданием удобной и дружественной велоинфраструктуры в Риге, создавая новые связи как с районами, так и с центром города. В ближайших планах также введение велодорожек и улучшение инфраструктуры на улице В. Пурвитиса, улице Дзирнаву и набережной 11 ноября, где будет продлен уже существующий участок велодорожки. Также работаем над внедрением магистральных веломаршрутов в сотрудничестве с соседними самоуправлениями," — сказал председатель Комитета по делам транспорта и сообщения Олафс Пулкс.

В районе Агенскалнса и Кипсалы велоинфраструктура устроена на участке Баласта дамбис от улицы Кришьяна Валдемара до улицы Даугавгривас. Она соединяет маршрут велодорожки между Вантовым мостом и Парком Победы, где до этого велопуть прерывался. С новой велодорожкой обеспечен удобный доступ к будущему кварталу "Дома печати" и штаб-квартире банка Swedbank, а также к пляжу Кипсалы. Велодорожки дополнили сеть велоинфраструктуры Пардаугавы на 1,3 километра.

В районе Межциемса велоинфраструктура обустроена по всей длине улицы Гайльэзера. На этой улице обустроены две односторонние велодорожки, дополнив существующую сеть велоинфраструктуры на 1,1 километра.

Параллельно с внедрением велоинфраструктуры на улице Гайльэзера проведены и другие мероприятия по успокоению движения – разрешенная скорость будет 30 км/ч. Также проведена разметка парковочных мест, что улучшит безопасность движения, обеспечивая свободные зоны перед и после въездов, делая выезд с прилегающих территорий более безопасным.

Соединения районов Чиекуркалнсе и Межапарка созданы путем внедрения велоинфраструктуры на улицах Вискалю и Эзермалас. На этих улицах устроены две односторонние велодорожки, дополнив существующую сеть велоинфраструктуры на 5,6 километра. Велодорожки создают новые связи между районами, а также обеспечивают удобный и безопасный доступ к рекреационным зонам и общественно значимым объектам.

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