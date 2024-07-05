Foto: Publicitātes foto

Завершено обустройство велоинфраструктуры на трех маршрутах в Агенскалнсе и на Кипсале, в Межциемсе, а также в Чиекуркалне и Межапарке, что позволит жителям еще удобнее перемещаться между районами города, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Работы начались весной и завершились в июне, увеличив общую сеть велоинфраструктуры Риги на восемь километров.

"Мы продолжаем работать над созданием удобной и дружественной велоинфраструктуры в Риге, создавая новые связи как с районами, так и с центром города. В ближайших планах также введение велодорожек и улучшение инфраструктуры на улице В. Пурвитиса, улице Дзирнаву и набережной 11 ноября, где будет продлен уже существующий участок велодорожки. Также работаем над внедрением магистральных веломаршрутов в сотрудничестве с соседними самоуправлениями," — сказал председатель Комитета по делам транспорта и сообщения Олафс Пулкс.

В районе Агенскалнса и Кипсалы велоинфраструктура устроена на участке Баласта дамбис от улицы Кришьяна Валдемара до улицы Даугавгривас. Она соединяет маршрут велодорожки между Вантовым мостом и Парком Победы, где до этого велопуть прерывался. С новой велодорожкой обеспечен удобный доступ к будущему кварталу "Дома печати" и штаб-квартире банка Swedbank, а также к пляжу Кипсалы. Велодорожки дополнили сеть велоинфраструктуры Пардаугавы на 1,3 километра.

В районе Межциемса велоинфраструктура обустроена по всей длине улицы Гайльэзера. На этой улице обустроены две односторонние велодорожки, дополнив существующую сеть велоинфраструктуры на 1,1 километра.

Параллельно с внедрением велоинфраструктуры на улице Гайльэзера проведены и другие мероприятия по успокоению движения – разрешенная скорость будет 30 км/ч. Также проведена разметка парковочных мест, что улучшит безопасность движения, обеспечивая свободные зоны перед и после въездов, делая выезд с прилегающих территорий более безопасным.

Соединения районов Чиекуркалнсе и Межапарка созданы путем внедрения велоинфраструктуры на улицах Вискалю и Эзермалас. На этих улицах устроены две односторонние велодорожки, дополнив существующую сеть велоинфраструктуры на 5,6 километра. Велодорожки создают новые связи между районами, а также обеспечивают удобный и безопасный доступ к рекреационным зонам и общественно значимым объектам.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit