В Латвии начнется строительство Бауской окружной дороги. Об этом порталу Delfi сообщили в Latvijas valsts ceļi (LVC).

11 июня Кабинет министров издал распоряжение о начале реализации проекта строительства Бауской окружной дороги по модели государственно-частного партнерства (PPP). Предусмотрено начало выкупа земель для строительства Бауской и Иецавской окружных дорог, а также установлен статус объекта национальных интересов для инфраструктуры обеих дорог.

Согласно распоряжению Кабмина, проект Бауской и Иецавской окружных дорог разделен на два этапа. В рамках первого этапа планируется построить Баускую окружную дорогу, а в рамках второго - Иецавскую окружную дорогу и участок, соединяющий ее с Кекавской окружной дорогой.

Как сообщили в LVC, для постепенного улучшения движения по международной автотрассе Via Baltica, которую на территории Латвии образуют Таллинское шоссе (A1) и Бауское шоссе (A7), в 2023 году было открыто движение по Кекавской окружной дороге, построенной по проекту PPP. Дальнейшие усовершенствования Via Baltica в Латвии включают реконструкцию Рижской окружной дороги, строительство Иецавской и Бауской окружных лорог и участков, объединяющих все три окружные дороги, а также строительство соединения Рижской окружной дороги и Бауского шоссе после того, как будет построен новый двойной мост через Даугаву.

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Конкурс на закупку PPP планируется объявить весной 2025 года, решение о победителе будет принято в конце 2026 года. Заключить PPP договор планируется в середине 2027 года, а проектирование и строительство окружных дорог - с 2027 по 2030 год.

Длина основной трассы Бауской окружной дороги составит 14,2 километра, у дороги будет две полосы движения в каждом направлении. Трасса будет включать в себя новый мост через реку Мемеле, двухуровневые развязки и тунели, количество которых будет определено в ходе проектирования, местные дороги длиной 3,5 километра, а некоторые существующие местные дороги будут перестроены. Будет также построено соединение Бауского шоссе (A7) с основной трассой. Длина участка составит примерно два километра.

Как и в случае с Кекавской окружной дорогой, частный партнер проекта Бауской окружной дороги должен будет привлечь финансирование на реализацию проекта, обеспечить проектирование, строительство и содержание дороги в течение 20 лет после строительства. Контролировать строительные работы будет осуществлять строительный надзор, нанятый LVC.

Ожидается, что расходы на проект Бауской окружной дороги за 23 года составят до 300 миллионов евро, включая содержание дороги и периодическое обновление покрытия. Точная сумма договора станет известна после завершения закупочного конкурса. Государство ничего не будет платить во время проектирования и строительства. Все инвестиции будет осуществлять частный партнер.

Бауская и Иецавская окружные дороги являются частью основной транспортной сети Европы и автотранспортного коридора Via Baltica (от Таллина до Варшавы). Эти участки важны не только для Латвии, но и для международных пассажирских и грузовых перевозок, а также для военной мобильности между странами Балтии и другими странами Европейского союза в направлении север-юг.

На данный момент загруженность участка Бауского шоссе от Кекавской окружной дороги до Иецавы составляет 115%, что является критическим показателем. На участках Иецава-Бауска и Бауска-граница с Литвой загруженность близка к 100%, а в ближайшие годы превысит этот уровень. Большая часть транспортного потока составляют грузовые перевозки – Via Baltica является самой загруженной транзитной дорогой в Латвии. В настоящее время на Бауском шоссе есть только один участок с раздельными проезжими частями и двумя полосами движения в каждом направлении - это Кекавская окружная дорога. Вся остальная трасса не соответствует требованиям безопасного и комфортного дорожного движения, а также требованиям TEN-T.

Fоtо: Publicitātes foto

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