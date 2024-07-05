В Риге запрещено купаться в Даугаве напротив ул. Латгалес, 320, где отмечено незначительное цветение водорослей, и в Булльупе на ул. Бирзес - там повышен показатель кишечных энтерококков, сообщили агентству LETA в департаменте жилья и окружающей среды Рижского самоуправления.

В этих местах пока купаться запрещено, о чем размещены соответствующие информативные знаки, а на следующей неделе будут проведены повторные анализы.

В свою очередь, на восьми официальных пляжах Риги хорошее качество воды и последние анализы показали, что купаться можно в том числе почти во всех других популярных у жителей местах отдыха у водоемов.

В официальных местах для купания качество воды в начале каждого месяца проверяет Инспекция здравоохранения, а городской департамент жилья и окружающей среды во время купального сезона ежемесячно организует мониторинг качества воды для купания в 24 популярных у жителей местах отдыха у водоемов.

Хотя качество воды почти во всех местах купания хорошее, самоуправление советует использовать официальные места для купания в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, на озере Бабелитис, на Кипсале, Луцавсале, на Луцавсальском заливе и в зоне отдыха возле Кишэзерса, поскольку они оборудованы соответствующим образом и о безопасности купающихся там заботятся спасатели Полиции Рижского самоуправления.

В начале купального сезона Рижское самоуправление обеспечило в местах для купания улучшенную и обновленную инфраструктуру. В ряде мест с целью повышения доступности среды для людей в инвалидных колясках и родителей с детскими колясками построены новые мостки, также установлены скамейки, лежаки и кабины для переодевания.

Кроме того, Рижское самоуправление напоминает, что во многих местах столицы доступны краны с бесплатной питьевой водой, в которые подается вода из городского водопровода - чистая, качественная, безопасная для использования, которая регулярно проверяется.

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