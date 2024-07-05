Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным в то время, как Россия воюет в Украине и убивает невинное население, совершенно неприемлема, подчеркнула в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.

Она акцентировала внимание на том, что это подрывает усилия по достижению победы Украины и справедливого мира. Премьер также отметила, что премьер-министр Венгрии не представляет Европейский союз (ЕС) и не имеет полномочий для этого.

Как пишет газета "Financial Times", Орбан прибыл в пятницу в Москву, чтобы встретиться с Путиным, не подчинившись европейским лидерам, которые обратили внимание премьер-министра Венгрии на то, что он их не представляет.

Орбан прибыл в Россию всего через несколько дней после посещения Киева.

Как сообщалось, лидеры ЕС в четверг, 4 июля, выразили обеспокоенность слухами о том, что премьер-министр председательствующей в ЕС страны Венгрии может посетить Москву. Орбан - единственный лидер ЕС, сохранивший близкие отношения с Кремлем с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"Принявшая председательство в ЕС страна не имеет мандата на контакты с Россией от имени ЕС. [...] У Евросовета четкая позиция: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие дискуссии по Украине не могут вестись без Украины", - заявил в твиттере президент Европейского совета Шарль Мишель.

По сообщению должностного лица ЕС в Брюсселе агентству AFP, многочисленные попытки подтвердить предварительные сведения о поездке Орбана оказались неудачными.

Орбан и Путин в последний раз встречались в октябре 2023 года в Пекине, где обсуждали сотрудничество в сфере энергетики.

Во вторник, 2 июля, Орбан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этого визита Орбан призвал украинского лидера рассмотреть возможность заключения перемирия, что, по его мнению, может ускорить мирные переговоры с Россией. Зеленский, в свою очередь, призвал Орбана поддержать шаги Киева в направлении мира в сотрудничестве с международными партнерами.

Орбан неоднократно пытался смягчить санкции ЕС против России, установленные в ответ на вторжение в Украину. Он регулярно критикует финансовую и военную поддержку Европой Киева и неделями блокировал принятие пакета помощи в размере 50 млрд евро.

Венгерский премьер также был против переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и санкций ЕС против Москвы, однако Венгрия не воспользовалась правом вето для блокировки этих переговоров и санкций.

В этом году Орбан поздравил Путина с победой на так называемых президентских выборах. Он также позитивно оценил сохранение диалога и "обоюдного уважения" между Венгрией и Россией "даже в вызывающем геополитическом контексте".

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