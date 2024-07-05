Совет по общественным электронным средствам массовой информации (СОЭСМИ) в пятницу избрал новым омбудсменом общественных СМИ эксперта по коммуникации, доктора философии, преподавателя и автора книг Эдмунда Апсалонса, сообщила представитель СОЭСМИ Сандра Балтрука.

Такое решение совет принял единогласно после того, как Апсалонс получил на конкурсе на должность омбудсмена высшее количество баллов и состоялось обсуждение его кандидатуры с советами по этике общественных СМИ.

Председатель СОЭСМИ Янис Сикснис говорит, что новоизбранный омбудсмен имеет как респектабельную академическую карьеру, так и практический опыт в сфере коммуникации. Сикснис подчеркивает, что в ходе конкурса кандидат подтвердил способность вникать в вопросы этики СМИ, а также высокое понимание роли и значения общественных СМИ в демократическом обществе.

Представитель СОЭСМИ отмечает, что Апсалонс является одним из ведущих специалистов Латвии в области теории коммуникации, экспертом по межличностным коммуникациям с практическим опытом более 15 лет в образовании взрослых, а также доктором философии Бременского университета и Латвийского университета. Автор книг: "Логика использования языка" (2012 г.), "Компетенция коммуникации: как разговаривать и выстраивать отношения" (2013 г.) и "Конструктивная коммуникация: умение налаживать диалог" (2023 г.).

Апсалонс считает, что его профессиональные компетенции и уверенность в критически важной роли общественных СМИ в укреплении демократии, свободы слова и ощущения принадлежности жителей Латвии к своей стране позволят обеспечить независимость и ответственность общественных электронных СМИ перед обществом и будут способствовать качеству их деятельности.

По его мнению, омбудсмен общественных СМИ должен соблюдать в своей работе три принципа: независимость, проактивность, а также содействие конструктивному сотрудничеству между тремя влияющими на деятельность общественных СМИ группами интересов - обществом, сотрудниками общественных СМИ и представителями госуправления.

Планируется, что новый омбудсмен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа.

До сих пор Апсалонс занимал должность председателя правления ООО "Occam Consulting", исполнял обязанности ассоциированного профессора и председателя Сената в Латвийской академии культуры, а также работал и давал консультации в различных СМИ, в том числе был директором по развитию в акционерном обществе "Diena".

По данным "Firmas.lv", Апсалонс является единственным владельцем ООО "Occam Consulting". Предприятие в 2023 году работало с приблизительным оборотом 22 500 евро и прибылью в 2000 евро. Участником или должностным лицом других предприятий Апсалон сейчас не является.

Согласно закону, СОЭСМИ осуществляет избрание омбудсмена на должность сроком на пять лет. Омбудсмен общественных СМИ осуществляет надзор за соответствием оказываемых общественными электронными СМИ услуг установленной законом цели деятельности общественных СМИ по обеспечению эффективного и открытого управления, независимости, ответственности общественных электронных СМИ перед обществом и содействию их качественной деятельности.

Омбудсмен также курирует соответствие деятельности общественных СМИ этическим кодексам и редакционным руководствам общественных электронных СМИ. Кроме того, омбудсмен по собственной инициативе или на основании поступивших заявлений дает заключения о соответствии программ и услуг общественных электронных СМИ указанным документам.

В обязанности омбудсмена входит также содействие общественной медийной грамотности и поддержание личной связи с обществом, а также предоставление по просьбе общественных СМИ консультаций по вопросам, связанным с их этическими кодексами и редакционными руководящими принципами. Доклад о своей работе омбудсмен не реже раза в год публикует на сайтах СОЭСМИ и общественных электронных СМИ.

Занимавшая должность омбудсмена с марта 2022 года по июль этого года профессор Рижского университета им. Страдиньша Анда Рожукалне прекратила эту деятельность, чтобы заняться исследовательской работой за пределами Латвии.

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