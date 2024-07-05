Депутат Рижской думы Андрис Рейзенбергс покинул партию "Честь служить Риге" (ЧСР) и присоединится к фракции "Нового Единства", сообщил агентству ЛЕТА депутат.
Рейзенбергс приступил к работе в думе 18 декабря прошлого года, когда мандат сложил депутат Яков Рафальсон.
Во фракции ЧСР теперь остались четыре депутата.
Во фракцию Рижской думы от ЧСР входили пять депутатов.
С минувшего лета, когда возникли разногласия между двумя ведущими фракциями Рижской думы - "Прогрессивными" и "Новым Единством", - произошли изменения в коалиции, позволившие оппозиционной ЧСР стать одной из коалиционных фракций Рижской думы.
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