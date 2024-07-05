На Лесном кладбище в Цесисе и у озера Ниниера во вторник продолжились работы по уборке территорий после прошедшего в понедельник мощного урагана. Самоуправление призывает жителей не выезжать на разрушенные ветром территории, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать уборке деревьев. Учитывая масштаб разрушения, на Лесном кладбище отменен и запланированный на эти выходные кладбищенский праздник.
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