На Лесном кладбище в Цесисе и у озера Ниниера во вторник продолжились работы по уборке территорий после прошедшего в понедельник мощного урагана. Самоуправление призывает жителей не выезжать на разрушенные ветром территории, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать уборке деревьев. Учитывая масштаб разрушения, на Лесном кладбище отменен и запланированный на эти выходные кладбищенский праздник.