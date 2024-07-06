Почему Сейм иногда так похож на дурдом? Что будет, если учеников "русских" и латышских школ поменять местами? Как убить самого защищенного человека в мире? А это поможет? Может ли Беларусь стать сестрой балтийской сестрой? Почему два года назад было десять мероприятий на русском, а теперь — одно? В Цесисе открылся юбилейный 10-й фестиваль общения Lampa, на котором можно найти свои точки силы и зарядиться на год вперед.

Mammu, kāpēc ir tik daudz cilvēku? Vai esam Latvijā? - по ходу движения пытал свою родительницу маленький мальчик, когда разгоряченная толпа из бывших и настоящих политиков, ученых, активистов, интеллигенции и нераспознанных людей всех возрастов и национальностей, с рюкзаками и палатками и без, ринулась с поезда в сторону Замковой площади Цесиса. Ощущение такое, что на эти два дня в Цесис съехалась вся думающая Латвия...

В юбилейный 10-й раз организаторы фестиваля Lampa объявили себя местом, "где можно набираться СИЛ для реализации своих мечтаний и целей, собственного роста и роста страны".

В программу включено как никогда много интерактивных мероприятий. В одной палатке обучают понимать современное искусство, в другой - готовить безотходно, в третьей — создавать украинские мотанки, даже на воде деятельность кипит — там на плоту ловят вдохновение поэты... В субботу с утра до вечера учителя истории и социальных наук, музейщики и журналисты будут по 15 минут интервьюировать приглашенных лиц по разным историческим канонам, в палатке безопасности, как обычно приложат к оружию, в палатке высоких технологий отправят в виртуальную реальность…

В 340 дискуссиях фестиваля – о жизни, смерти, (не)традиционных ценностях, воспитании детей, безопасности, политике, культуре, истории, науке и многом другом - принимают участие 1168 спикеров. В Цесис съехались практически все политики Латвии, а также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, с которой обсудили тему — как Беларуси стать четвертой балтийской сестрой.

Fоtо: DELFI

Надо ли политикам стать понятнее или эмпатичнее?

Опрос жителей Латвии показал, что местные политики не проявляют особой культуры, выступая с трибуны Сейма и дискутируя с коллегами. Избиратели чаще видят развлекательное шоу, чем продуктивные споры с поиском лучшего варианта. А каждый пятый житель — и вовсе не следит за политикой.

Как жители оценивают общение политиков? 34,4% - "напоминает непродуктивные ссоры, орут и не слушают друг друга" 32,2% - "это похоже на дебаты, когда каждый пытается отстоять свою правду и победить" 8,9% - "это развлекает, послушать политические дуэли — чем безумнее, тем лучше" 3,4% - "это пример аргументированного, вежливого и эмпатичного общения, когда каждый выслушивает другого, чтобы прийти к общему мнению" 17,9% - "сложно ответить, потому что не слежу за политикой"

Сами представители разных политических партий, собравшиеся на Lampe, не отрицали — можно было бы яснее выражать свои мысли, быть честнее, последовательнее и эмпатичнее. По мнению Айнара Шлесерса,, в конце 90-х политики общались качественнее и выслушивали оппозицию не для галочки, а по существу, а сегодня Сейм превратился в голосовальную машину, когда мнение коалиции принято заранее.

Представитель "Единства" Эдмунд Юревич не согласен с такой позицией — по его мнению, оппозиции надо говорить коротко и по существу, а не 15 минут позиционироваться с трибуны. Представитель "Прогрессивных" Андрис Шуваевс предложил депутатам воевать аргументами, а не голыми эмоциями.

Представитель Нацобъединения призвал журналистов почаще связываться с политиками и помогать им поточнее донести свои мысли. А лидер фракции "Объединенный список" Эдгарс Таварс честно заявил, что не все так плохо во власти, по сравнению с предыдущим Сеймом: "По моим наблюдениям, минимум треть дурдома съехала". К таким выводам пришли на дискуссии "Политическая культура и коммуникация в Латвии — можем ли лучше?" Могут.

Fоtо: DELFI

Почему русский язык в инфопространстве Латвии важно сохранить?

Больную тему, быть или не быть русскому языку в информационном пространстве Латвии и не мешает ли это безопасности страны, обсуждали русскоязычные журналисты Латвии и Эстонии - на латышском и английском языках.

В том числе высказался ведущий программы ТЧК на портале LSM Алексей Дунда.

"Оказалось, что я - главная угроза госязыку. У меня была честь вести политические дебаты, которые не случились… И теперь у нас больше нет дебатов на политические темы на русском языке. Хотя, в 2022 году, когда война уже шла, дебаты были. Это казалось нормально". Алексей Дунда

По мнению Дунды, важную роль в практике "отмены" сегодня играют соцсети. В них собирается относительно небольшая кучка активистов, которые продавливают нужные им решения. А политики, чтобы выглядеть лучше в соцсетях, идут им навстречу, забывая, что служат они народу, а не соцсетям. В частности, избранный евродепутат Рихард Колс отказался общаться с журналистами из ТЧК даже на госязыке.

За необходимость сохранить русскоязычные медиа выступила и директор Рижского русского театра им. М.Чехова Дана Бйорк. Сама она выросла в билингвальной семье и свободно говорит на русском и латышском, ее дедушка был депортирован в Сибирь, но с 2022 года Дана и на себе ощутила отголоски войны. "После начала полномасштабного вторжения отношение к местным русскоязычным ухудшилось. Раньше никогда не чувствовало такого..." Это стало причиной тому, что в театре Бйорк начала сознательно вводить в репертуар постановки, разъясняющие русскоязычной публике сложности латвийской истории. И перед каждым спектаклем для латышской публики звучит анонс о том, что местные русскоязычные не виноваты в развязанной Путиным войне, а коллектив театра — всецело на стороне Украины.

По мнению Бйорк, если цель латвийской политики — сплочение, забота о развитии, о том, чтобы все смотрели в одном направлении, то закрывать русскоязычные медиа - неправильное решение.

"Наивно думать, что люди, которым доступен интернет, не найдут информации на русском языке, если запретят местные медиа. Они найдут ее в российских медиа и пропаганде".

По мнению директора Театра Чехова, русский язык в любом случае не вымрет, а властям важно заботиться о том, чтобы потребляемая на нем информация совпадала с латвийским видением будущего.

Fоtо: DELFI

Как облегчить переход к единой школе?

В очередной раз на Lampe обсудили тему перевода образования на латышский язык. Министр образования Анда Чакша считает, что процесс пошел и "ни шагу назад". По ее наблюдениям, прогресс есть. В начале учебного года на линейке в школе нацменьшинств министр пыталась поговорить с учениками первых и четвертых классов — те смогли лишь назвать свое имя и фамилию. В конце года в тех же классах она побывала на уроках — совсем другое дело. Теперь на повестке — поддержать латышские школы, которые, как выяснилось, не особо готовы принять много русских детей. Министр предложила строить новые школы, чтобы "сменить парадигму". Где взять деньги - не уточнила.

Своим опытом поделились Вентспилсская и Даугавпилсская школы. В первой провели серию мероприятий по интеграции русскоязычных детей в латышскую среду. Начали с совместного проекта 80 подростков, в котором соединили детей из соседних школ. Судя по отзывам, тем и другим пришлось расстаться со многими стереотипами. В итоге — многие подружились. Также был опыт гостевых школьников — на один учебный день местами поменялись ученики двух школ. Впечатлений — море. Другой вариант — когда школы поменялись учителями. "Нам нужна поддержка и время. И все получится", - считает замдиректора Вентспилсской школы Алла Китаева.

С ней согласен директор Даугавпилсской школы Илмарс Зучикс. О том, как два года назад в самом русском городе Латвии с криками и скандалами расформировали латышскую школу и школу нацменьшинств и создали новую, портал Delfi подробно рассказывал здесь.

Fоtо: DELFI

Как переназвать Беларусь, чтобы не было "руси"?

В Палатке плохих соседей три дискуссии прошли с участием лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Вот уже год Светлана и ее дети не получают ни единой весточки от мужа и отца ("мы не знаем даже жив ли он"), которого в канун белорусских выборов 2020 года посадили в тюрьму, а позже туда же отправили и других оппозиционных кандидатов. Всего на сегодня в белорусских тюрьмах сидят около полутора тысяч политзаключенных.

Главная задача Тихановской — чтобы мир ни на секунду не забывал о Беларуси, которая в 2020 году сделала буквально невозможное, выступив против диктатора, а теперь оказалась в положении соагрессора. Например, ее команде удалось добиться, чтобы не запрещали машины с белорусскими номерами, чтобы бежавшая белорусская молодежь могла учиться в еврпопейских вузах (в Латвии таких студентов 111).

Самый большой страх Тихоновской, что Беларусь станет разменной монетой в мирных переговорах — ее оставят России в качестве компенсации. А приехавшим с миссией дипломатам покажут чистые улицы, вежливых людей и дешевые магазины (мол, все хорошо).

По мнению оппозиционного лидера, у Беларуси есть все права стать четвертой балтийской сестрой, потому что исторически, не считая 200 лет российского влияния, страна была европейской и близкой к Литве. И такой она должна быть. В качестве мозгового штурма, политик предложила подумать о новом латышском названии для Беларуси, чтобы оно не ассоциировалось с "Русью" (Baltkrievija - krievija). Предлагайте.

Fоtо: DELFI

Почему обезьяна ела бананы, а человеку надо убивать?

Единственное мероприятие на русском языке (с переводом на латышский в наушниках) провел актер из Даугавпилса Вадим Богданов, который за полтора часа моноспектакля "Человек и тиран" материализовал на сцене все больные вопросы современности, какими они видятся из второго по величине города Латвии. Как из бананоядной обезьяны появился кровожадный человек? Как любить родину, если не знаешь ее языка? Почему гитлеров слушают? Спасет ли мир культура? Как бороться с тиранами? А как с одурманенными тираном родителями? Получилось очень пронзительно.

Fоtо: DELFI

Впереди еще один насыщенный день, который традиционно закончится ночным шоу "Прожарка политиков". Комики будут "жарить" министра здравоохранения Хосама Абу Мери, депутатов Линду Лиепиню и Игоря Раева, политика Элину Пинто. Часть мероприятий можно увидеть онлайн в прямой трансляции и записи, но лучше приезжать лично и задавать свои вопросы. Это бесплатно.

О Фестивале общения LAMPA Фестиваль общения LAMPA — это место для обмена мыслями в духе свободы и взаимоуважения, площадка для содержательных разговоров, оттачивания интеллекта и расширения кругозора. Это вдохновляющая и увлекательная платформа для всех, кому есть что сказать, и для всех, кто готов выслушать. Ведущей целью фестиваля является укрепление в Латвии культуры диалога — демократической, дискуссионной и полной взаимоуважения. В команду организаторов фестиваля входят: Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Самоуправление Цесисского края, агентство управления коммуникационными технологиями "Deep White", рекламное агентство "Armadillo", а также представительство "British Council" в Латвии. Проведение фестиваля также поддерживают посольство Германии в Латвии, представительство Еврокомисии в Латвии, представительство Совета северных стран в Латвии, Фонд Роберта Боша, посольство США в Латвии, посольства Нидерландов в Латвии, предприятия Latvijas Finieris, LMT, Enefit, Meta, SCHWENK Latvija, airBaltic, Neste Latvija, Balcia Insurance SE, Rīgas meži, "Mastercard", "Coca-Cola Baltics", "ERNST & YOUNG BALTIC", "Latvijas valsts meži", а также Фонд интеграции общества из средств государственного бюджета, предоставленного Министерством культуры Латвии.

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