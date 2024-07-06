В пятницу в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 18 человек, сообщили в Государственной полиции.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 147 ДТП. Среди пострадавших было пять велосипедистов, четыре водителя электроскутеров и один пешеход.

За различные нарушения правил дорожного движения в пятницу составлено 504 протокола, в том числе 237 за превышение скорости и три за агрессивное вождение.

В состоянии алкогольного опьянения в пятницу были задержаны восемь водителей. За вождение в нетрезвом виде возбуждено шесть уголовных дел и два дела об административных правонарушениях.

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