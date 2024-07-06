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В воскресенье Латвия, начиная с западных районов, попадет в зону осадков. По прогнозам синоптиков, в течение дня во всех регионах ожидаются кратковременные дожди.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ряде районов дожди будут сопровождаться грозами, а к вечеру возможен град и сильные ливни.

Днем ветер сменит направление с юго-западного и западного на восточное. В прибрежных районах сила ветра будет достигать 15-17 метров в секунду. На востоке Латвии во время грозы порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.

В ночь на воскресенье минимальная температура воздуха +15..+20 градусов. Днем в западных районах Латвии воздух прогреется до +18..+23 градусов, в центральных районах до +24..+28 градусов, а на востоке страны до +28..+30 градусов.

В Риге в ночь на 7 июля переменная облачность, без осадков. Будет дуть небольшой юго-восточный, южный ветер, температура воздуха +18..+20 градусов.

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