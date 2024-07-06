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Согласно последним опросам SKDS, в июне лидирующие позиции в партийном рейтинге занимали "Новое Единство", Национальное объединение и "Латвия на первом месте".

Как отмечает ЛТВ, в мае подобный опрос не проводился, поэтому результаты можно сравнить с апрельским партийным рейтингом.

Отвечая на вопрос, за кого бы голосовали избиратели, если бы выборы состоялись завтра, 10,9% респондентов сказали, что поддержали бы "Новое Единство". С апреля рейтинг партии вырос на 3,7%.

За Нацобъединение свои голоса готовы были бы отдать 9,9% опрошенных, а за партию Айнара Шлесерса — 7,3%.

Что касается "Прогрессивных", то в июне они могли бы заручиться голосами 6,7% респондентов, "Согласие" - 6,1%, Союз "зеленых" и крестьян — 5,3%.

Далее следует "Объединенный список", за который хотели бы проголосовать 5,1% опрошенных, "Стабильность" набрала бы 4,1%, а "Развитию Латвии" - 2,4%.

За "Суверенную власть" поддержали бы в июне 22% респондентов, "Новую Консервативную партию" - 1,5%, Движение "За" - 1,1%, PamatsLV — 0,9%, а "Platforma21 — 0,2%.

Опрос проводился с 8 по 18 июня, в нем приняли участие 1818 граждан Латвии.

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