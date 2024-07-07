В Латвии полным ходом идет Восьмой международный подсчет гнезд аистов, во время которого орнитологи призывают каждого внести вклад и сообщать о замеченных гнездах. На территории Латвии такой подсчет ведется с 1934 года раз в десять лет, соообщает rus.LSM.lv.

Цель подсчета — определить, как изменилось количество гнезд данного вида птиц в нашей стране, рассказал в эфире Latvijas Radio руководитель направления Образования и обучения общества Латвийского общества орнитологов Агнис Бушс.

Бушс пояснил, что самым простым способом, как сообщить о гнезде белого аиста, является использование приложения Dabasdati на мобильном телефоне. При сообщении о гнезде важно указать, не пустое ли оно, есть ли в нем аисты и видны ли птенцы. Также доступна инструкция для ввода данных.

Бушс рассказал, что при прошлом подсчете — в 2014-м году — было насчитано максимальное количество гнезд, поэтому в нынешнем году их число может сократиться. Но не потому, что в Латвии аистам что-то угрожает — просто потому, что достигнут максимум или экологическая вместимость.

Представитель Общества орнитологов отметил, что ситуация с гнездованием аистов от региона к региону различается: в Латгалии гнезд больше, но в них меньше птенцов. В других регионах, наоборот, гнезд меньше, но птенцов в них больше.

Согласно последним данным, в Латвии насчитывается около 14 тысяч обжитых гнезд — более 8 тысяч из них расположены на опорах линий электропередачи.

Аисты редко селятся севернее Эстонии — в Швеции и Финляндии встретить четырехкилограммовых птиц с размахом крыла в два метра и клювом примерно в 20 сантиметров можно нечасто.

В Латвии можно видеть белых аистов в достаточно больших количествах. Первые аисты прилетают к нам уже в конце марта, а последние — обычно это менее опытные и более молодые птицы — в мае.

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