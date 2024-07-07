Foto: Shutterstock

В Латвии полным ходом идет Восьмой международный подсчет гнезд аистов, во время которого орнитологи призывают каждого внести вклад и сообщать о замеченных гнездах. На территории Латвии такой подсчет ведется с 1934 года раз в десять лет, соообщает rus.LSM.lv.

Цель подсчета — определить, как изменилось количество гнезд данного вида птиц в нашей стране, рассказал в эфире Latvijas Radio руководитель направления Образования и обучения общества Латвийского общества орнитологов Агнис Бушс.

Бушс пояснил, что самым простым способом, как сообщить о гнезде белого аиста, является использование приложения Dabasdati на мобильном телефоне. При сообщении о гнезде важно указать, не пустое ли оно, есть ли в нем аисты и видны ли птенцы. Также доступна инструкция для ввода данных.

Бушс рассказал, что при прошлом подсчете — в 2014-м году — было насчитано максимальное количество гнезд, поэтому в нынешнем году их число может сократиться. Но не потому, что в Латвии аистам что-то угрожает — просто потому, что достигнут максимум или экологическая вместимость.

Представитель Общества орнитологов отметил, что ситуация с гнездованием аистов от региона к региону различается: в Латгалии гнезд больше, но в них меньше птенцов. В других регионах, наоборот, гнезд меньше, но птенцов в них больше.

Согласно последним данным, в Латвии насчитывается около 14 тысяч обжитых гнезд — более 8 тысяч из них расположены на опорах линий электропередачи.

Аисты редко селятся севернее Эстонии — в Швеции и Финляндии встретить четырехкилограммовых птиц с размахом крыла в два метра и клювом примерно в 20 сантиметров можно нечасто.

В Латвии можно видеть белых аистов в достаточно больших количествах. Первые аисты прилетают к нам уже в конце марта, а последние — обычно это менее опытные и более молодые птицы — в мае.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit