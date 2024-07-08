В рижском Мемориале памяти жертв Холокоста, который находится на бывшей улице Гоголя, ныне улица Эмилии Беньямин, завершились масштабные работы – при финансовой поддержке фонда Uniting и Фонда реституции еврейской общины Латвии была благоустроена территория мемориала, а сам памятник Жанису Липке отреставрирован и в том числе дополнен список спасителей евреев. На территории мемориала посажена аллея траурных ив в память о героях, которые погибли, пытаясь спасти жизни евреев во время Второй мировой войны.

"Ко дню Памяти жертв Холокоста в Латвии Фонд Uniting завершил работы по реконструкции и благоустройству Мемориала жертвам Холокоста. В частности, хотели бы отметить созданную аллею траурных ив, восстановление портрета Жаниса Липке и пополнение имен Праведников, которые спасали евреев в годы войны в Латвии. Мы благодарны известному и опытному латвийскому скульптору Глебу Пантелееву, который взялся за создание портрета самого известного в Латвии Праведника – спасителя евреев Жаниса Липке" – отметила Элина Шкляр, исполнительный директор фонда Uniting.

"У портрета Жаниса Липке есть два аспекта. С технической стороны, это так называемый низко рельефный портрет, отлитый из светлого серебристого алюминия, что придает портрету легкость и элегантность, идеально сочетающуюся с мемориалом/стеной, окрашенной в белый цвет. Но если посмотреть на работу с психологической точки зрения, то перед тем, как приступить к работе над ней, я провел ряд глубоких исследований, чтобы еще лучше узнать личность Липке. В последнее время мне посчастливилось работать над изображениями несколько очень сильных и исторически значимых фигур – Гунара Астры, Оскара Калпакса, а теперь и Жаниса Липке. К каждому портрету я подхожу с особой тщательностью, чтобы узнать и понять характеры и личности этих людей. Для меня было особой честью работать над портретом Жаниса Липке, ведь он фантастическая личность – эталон мужества и человечности в самом прямом смысле этого слова. Но это именно личность, реальный, живой человек, а не миф. У каждого человека есть свои черты, и в Липке я увидел дух искателя приключений c искрой в глазах. Именно таким я его и изобразил – с чувством самоотверженности, героизмом и фантастической человечностью. Липке, бесспорно, герой", - комментирует Глеб Пантелеев, автор портрета.

Рижский Мемориал памяти жертв Холокоста находится на месте Большой Хоральной синагоги на улице Эмилии Беньямин, 25 (бывшей ул. Гоголя, 25). 4 июля 1941 года, после оккупации Риги немецко-фашистскими войсками, немецкая армия сожгла пять из шести синагог в Риге, обрекая несколько тысяч евреев на смерть в пламени. После Второй мировой войны руины синагоги были снесены, а на их месте появился сквер. В 1988 году здесь был установлен памятный камень со звездой Давида, а 30 лет назад был открыт памятный мемориал (архитектор Сергей Рыж). Памятник спасителям латвийских евреев был открыт в 2007 году и представляет собой стену длиной 12 метров и высотой 6 метров, которая, кажется, вот-вот обрушится, угрожая уничтожить еврейский народ. Стену подпирают и удерживают от разрушения колонны с именами еврейских спасителей. На центральной колонне изображен Жанис Липке, которому удалось спасти более 50 человек. Автором памятника стала Элина Лаздиня, в то время студентка Латвийской академии художеств.

Пополнен список имен спасителей евреев. Профессор, латвийский историк Маргер Вестерманис, почётный доктор Академии наук Латвии, посвятивший свою жизнь изучению и сохранению памяти о спасателях евреев, отметил: "Я считаю себя создателем этой идеи исторической гуманности, потому что в очень юном возрасте я пережил ужасы того, что сейчас известно как Холокост, и потерял веру в человечество, в гуманность. Только после войны, мучаясь вопросом, как жить дальше, я узнал об этом чуде гуманности, которое вернуло мне веру в жизнь и в людей. Я начал изучать и собирать материалы о каждом эпизоде этого человеческого героизма, и к 2007 году мы выявили 273 имени спасителей, в честь которых мы создали мемориал нашей благодарности. С первых лет вновь обретенной независимости Латвии в сборе средств на создание мемориала принимали участие самые разные люди – промышленные рабочие, представители экономической и политической элиты Латвии, евреи и неевреи, в первых рядах которых была президент Вайра Вике-Фрейберга. Обновленный мемориал ныне чтит память 425 еврейских спасителей, а число идентифицированных спасителей, включая тех, чьи личности остаются неустановленными, достигло 655 человек."

Благодаря идее Маргера Вестерманиса в комплексе мемориала появился новый памятный элемент – символический ряд траурных ив в честь тех героев, которые погибли, пытаясь спасти евреев во время Холокоста. Здесь были высажены 14 ив, посвященных 14 отважным душам.

Среди других работ, проведенных на территории мемориала, - озеленение, новые скамейки, новые урны для мусора и новое освещение.

"Несмотря на горькие уроки прошлого, и в наши дни в мире продолжает нарастать агрессия. Наша задача – всегда помнить и ставить ценность человеческой жизни и самого человека превыше всего, не забывать тех самоотверженных героев, которые были готовы рисковать своей жизнью ради спасения других", - уверена Элина Шкляр, исполнительный директор фонда Uniting.

Fоtо: Vlads Surics

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