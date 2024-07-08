Первый год бывшего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича на посту президента Латвии можно оценить положительно, считает политолог Юрис Розенвалдс, пишет агентство LETA.

По его мнению, преимуществом Ринкевича по сравнению с предыдущим президентом Эгилом Левитсом является умение нормально разговаривать с людьми, и не только во время рабочих визитов в регионы Латвии. По мнению эксперта, президент проявляет интерес и умение общаться, что не было сильной стороной Левитса, который каждый раз как будто читал лекцию, что нравится людям меньше.

По мнению политолога, не менее важно, что Ринкевич понимает, насколько опасным может быть раскол общества. К сожалению, не все осознают, что разжигание раскола безответственно и может привести к проблемам.

Розенвалдс считает, что Ринкевичу следует более активно использовать связи, наработанные на посту министра иностранных дел, для продвижения деятельности латвийских компаний в других странах. Он также сослался на слова президента о том, что такие визиты должны быть подготовлены и нецелесообразно просто ездить куда-то для того, чтобы продемонстрировать желание развивать сотрудничество без каких-либо конкретных предложений.

Политолог также высоко оценил способность президента понимать проблемы и искать компромиссы. Это было заметно, например, в вопросе о русском языке в общественных СМИ. В прошлом году Сейм утвердил концепцию национальной безопасности, которая включает выдвинутый Национальным объединением пункт о том, что с 1 января 2026 года контент общественных СМИ должен быть только на латышском языке и на языках, принадлежащих к европейскому культурному пространству.

"Можно сказать, что концепция была принята, когда Ринкевич уже был президентом, но она была подготовлена ​​ранее. Это заставляет нас задаться вопросом, а как вообще готовятся документы. Вначале демонстрируется политическая позиция, а затем мы начинаем думать, как это все будет выглядеть и что мы будем делать. В нынешней ситуации прекратить обращаться к части общества - это довольно странное решение. Мы видим, что президент ищет компромисс, что часто вызывает критику за непоследовательность. С одной стороны, Ринкевич говорит, что закон надо соблюдать, но с другой - что необходимо обеспечить вещание на языках меньшинств, например, изменив пропорции", - сказал Розенвалдс.

Отвечая на вопрос, сталкивался ли Ринкевич в течение года с вызовами, которые свидетельствуют не только о его способности искать компромиссы, но и о его твердой позиции, политолог заявил, что последние 12 месяцев были одним сплошным вызовом, особенно на международной арене. По его словам, нет никаких сомнений в твердой позиции Ринкевича, а также других стран Балтии и Польши по вопросам, связанным с войной в Украине.

Президент высказывал свое мнение, например, о работе Комиссии по регулированию общественных услуг, указал а неудовлетворительную работу прокуратуры, применяющей слишком мягкие наказания в вопросах национальной безопасности. На заключительном заседании весенней сессии Сейма президент призвал депутатов говорить "по существу, а не цитировать правила Кабинета министров, поправки к законам или стихотворные строки". Ринкевич назвал неудачной коммуникацию бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша и Государственной канцелярии об использовании частных рейсов.

Отвечая на вопрос, что может изменить Ринкевич, Розенвалдс подчеркнул, что глава государства не несет ответственности за решения, но к нему прислушиваются, и в определенной степени президент имеет возможность формировать повестку дня, указывая на проблемы. Политолог заявил, что президент не вмешивается в компетенцию ни исполнительной власти, ни судов, но высказывает свое мнение, которое не всегда трансформируется в положения закона. Президент играет большую роль в формировании общественных настроений.

Отвечая на вопрос, следует ли требовать от президента как от бывшего члена Кабинета министров и политика "Нового Единства" разделенной ответственности за решения предыдущих правительств, по-разному повлиявшие на развитие страны, Розенвалдс сказал, что Министерство иностранных дел не занимается формированием экономической политики, однако Ринкевич должен взять на себя часть ответственности.

"Мне кажется, важно, что мы будем делать дальше и каковы будут действия президента, когда будут решаться вопросы, связанные с бюджетом следующего года", - сказал политолог.

Правительство объявило национальную безопасность единственным приоритетом, что, по мнению Розенвалдса, недальновидно. Он не отрицает, что безопасность должна быть приоритетом, но она не может быть единственным. Политолог отметил, что идут разговоры об удвоении валового внутреннего продукта (ВВП), и неясно, можно ли этого добиться только за счет военной промышленности. Он подчеркнул, что ответ на этот вопрос не прозвучал и от президента.

На вопрос, удалось ли Ринкевичу восстановить общественное доверие к институту президента, Розенвалдс ответил утвердительно, если сравнивать с президентством Левитса. Он призвал не питать иллюзий, так как доверие к политическим институтам в Латвии низкое, что создает проблемы для развития демократии.

"Я думаю, что Ринкевичу это частично удалось, но нельзя сказать, что за год произошли чудеса. Рейтинг Ринкевича не самый высокий среди президентов после восстановления независимости. Самый высоким рейтинг был у Вике-Фрейберги. Однако тенденция к снижению, которая наблюдалась в конце президентства Левитса, изменилась. Посмотрим что будет дальше. Многое будет зависеть от него самого[..] Он учится на своих ошибках и общении с обществом", - сказал политолог.

Сегодня исполняется год со вступления Эдгара Ринкевича в должность президента Латвии, а избран он был 31 мая 2023 года.

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