Сегодня в Латвии свыше 65 тысяч работающих пенсионеров, и каждый из них имеет право один раз в год просить перерасчета пенсии с учетом внесенных взносов социального страхования. Однако перерасчет пенсии не происходит автоматически. Для этого необходимо обратиться в Государственное агентство социального страхования, пишет Neatkarīgā.lv.

О том, что у работающих пенсионеров есть такие права, многие пенсионеры часто узнают от знакомых или друзей. Опрошенные Neatkarīgā пенсионеры выразили мнение, что было бы удобнее упростить процедуру перерасчета пенсии — сделав ее максимально автоматизированной, либо отправив упрощенное заявление через интернет-банк.

После долгих обсуждений в социальных сетях латвийский пенсионер-активист Вилис Каупужс подал петицию на портале Manabalss.lv с целью сбора подписей за упрощение перерасчета пенсии работающим пенсионерам.

"Хочу улучшить и упростить пересчет пенсий работающим пенсионерам. Сегодня чтобы пересчитать пенсию, работающий пенсионер сам должен подать заявление в Государственное агентство социального страхования. Мне необходимость подачи заявления кажется непонятной. Государству отлично удается собирать налоги без каких-либо заявлений. Тогда почему для пересчета пенсии работающему пенсионеру требуется какое-то заявление?" — удивляется Вилис Каукупжс.

Пенсионер предлагает внести конкретные изменения в процедуру пересчета пенсий по старости - пересчитывать пенсию работающим пенсионерам без заявления, пересчитывать пенсию по старости раз в год на дату назначения пенсии. Инициатор петиции также указывает, что после пересчета пенсии получателя пенсии необходимо информировать об изменениях пенсии, а также предусмотреть возможность для получателя пенсии отказаться от пересчета пенсии.

Министерство благосостояния, напротив, поддерживает процедуру, при которой пенсионер сам обращается за перерасчетом пенсии. В министерстве поясняют, что приложение дает человеку возможность попросить перерасчет пенсии в наиболее благоприятный для него момент, например, если перерасчет запрашивают перерасчет реже, ежемесячная сумма будет выше. В общем, это должен быть собственный выбор человека. Однако, если не обратиться за перерасчетом пенсий — то дополнительные деньги, которые могли бы ему причитаться, пенсионер не получит.

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