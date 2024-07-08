Восемь фармацевтических организаций в письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое единство") просят остановить продвижение изменений в положении о принципах ценообразования на лекарства, говорится в заявлении неправительственных организаций, сообщает Rus.Lsm.lv.

Представители фармацевтических организаций также хотят как можно скорее организовать встречу с премьер-министром для разъяснения потенциальных рисков, содержащихся в проекте.

С призывом выступили Латвийское общество фармацевтов, Общество аптек, Латвийская национальная ассоциация поставок лекарств, Латвийская ассоциация фармацевтической помощи, Латвийская ассоциация производителей лекарств, Объединение свободных фармацевтов Латвии, Ассоциация малых аптек, Латвийская Ассоциация фармацевтов, к которой также присоединились клинические фармацевты.

"Есть обоснованные опасения, что с вступлением в силу новой системы ценообразования на лекарства многие аптеки в сельской местности будут закрыты, а доступность лекарств для жителей сельских регионов Латвии может быть существенно ограничена. Прогнозируется, что аптеки, которые закроются в малонаселенных районах, никогда больше там не откроются снова", — говорят фармацевты.

По их мнению, это может привести к ухудшению здоровья населения в целом и росту количества госпитализаций.

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