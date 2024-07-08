Foto: Eiropas dzelzceļa līnijas

Кабинет министров решил начать реализацию проекта Rail Baltica с международных станций еще в 2015 году, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство сообщения.

В настоящее время Минсообщения пересматривает статус документов, связанных с проектом Rail Baltica, чтобы рассекретить их и обеспечить прозрачность принятых решений, в том числе в отношении финансирования.

Министерство также отмечает, что в 2015 году, когда Лаймдота Страуюма была премьер-министром, Кабинет министров принял к сведению подготовленный Минсообщения информационный отчет о ходе национального исследования проекта Rail Baltica и действиях Латвии для совместной балтийской заявки в рамках первого конкурса проектов (CEF1) Фонда инфраструктуры "Соединяя Европу" (CEF).

В утвержденном Кабинетом министров отчете содержатся предложения по строительству узловых объектов Rail Baltica на Центральном вокзале Риги и в аэропорту Риги, а также расчеты необходимого финансирования, отмечает министерство.

Согласно выводам национального исследования Rail Baltica, в отчете 2015 года рекомендуется начать реализацию проекта Rail Baltica с центральной части Латвии, то есть с технического проектирования центральной части, реализации точечных объектов - Центрального вокзала Риги и станции Rail Baltica в аэропорту Риги, а также их подключения к железнодорожным путям. Выбранный подход заключается в том, чтобы сначала построить более сложные объекты, чтобы после ввода в эксплуатацию железнодорожного сообщения начать полноценное использование этого участка линии до того, как в Латвии будет реализован весь проект Rail Baltica, отметили в министерстве.

В то же время в сообщении подчеркивается, что подключение аэропорта к высокоскоростной железной дороге соответствует стратегии развития аэропорта "Рига" и Риги, а также требованиям ЕС.

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