Премьер-министр Эвика Силиня в понедельник в резолюции издала распоряжение созвать в двухнедельный срок совместное заседание Координационного совета по контролю за наркотиками и ограничению наркомании и Совета по сотрудничеству в сфере детских дел для выявления причин и обсуждения действий по предотвращению рисков наркозависимости в молодежной среде.

Как сообщил пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс, резолюция адресована Министерству здравоохранения, Министерству благосостояния, Министерству внутренних дел, Министерству умной администрации и регионального развития, Министерству образования и науки и Государственной канцелярии. Также поручено пригласить на совместное заседание представителей самоуправлений Риги и Юрмалы.

В ходе совместного заседания ведомства рассмотрят вопросы, связанные с оборотом наркотических средств, и обсудят необходимые меры по предотвращению употребления вызывающих зависимость веществ и снижению риска формирования зависимости среди молодежи.

Мероприятия проводятся в сфере превенции, лечения, социальной реабилитации, в том числе с установлением четкого алгоритма действий в случаях, если несовершеннолетний повторно попал в поле зрения органов здравоохранения и правопорядка в связи с употреблением вызывающих зависимость веществ.

Кроме того, необходимо сократить оборот наркотических средств, и, в частности, их доступность несовершеннолетним, а также принять специфические меры по снижению проблем зависимостей несовершеннолетних, находящихся во внесемейной опеке, подчеркивается в резолюции.

Премьер-министр также издала распоряжение о повышении информированности общества о том, как идентифицировать попадание детей или молодежи в зависимость и как действовать в наилучших интересах ребенка, обращаясь за помощью.

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