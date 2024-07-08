Благотворительная организация "Ziedot.lv" призывает делать пожертвования на помощь детской больнице "Охматдет" в Киве, сообщила руководитель по коммуникациям благотворительной организации Илзе Ошане.

В организации подчеркивают, что нацеливание смертоносных ракет на детскую больницу является проявлением особой жестокости и уму непостижимым преступлением.

Пожертвования не оживят погибших в руинах, но дадут надежду выжившим, окажут практическую поддержку и покажут, что Латвия не равнодушна, заявили в организации.

Делать пожертвования можно на портале "ziedot.lv/slimnīcai", а также позвонив по телефону 90204020 - плата за звонок составляет 1,50 евро.

Пожертвования детской больнице "Охматдет" в Киве будут переданы в сотрудничестве с посольством Латвии в Украине.

Как сообщалось, в понедельник в результате ракетной атаки России в Украине были убиты по меньшей мере 20 человек и более 50 получили ранения, сообщают официальные лица.

Ракеты также попали в детскую больницу "Охматдет".

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