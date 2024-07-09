В целом по стране не хватает более 1000 полицейских, а наибольший дефицит сотрудников по-прежнему испытывает Государственная полиция, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство) в программе Латвийского радио Labrīt.

Министр сообщил, что вопрос нехватки кадров по-прежнему остается самым актуальным вопросом в Государственной полиции, отмечает портал Lsm.lv.

"Глядя на реальную ситуацию, особенно в Государственной полиции, нужно просить дополнительное финансирование. Приоритетом являются кадры. Понятно, что без работающих полицейских мы не сможем обойтись", - сказал Козловскис.

Число увольняющихся со службы в Государственной полиции также остается высоким. Например, в прошлом году из Госполиции уволилось на 200 сотрудников больше, чем было принято на службу, тогда как в Государственной пограничной службе это число составляет 34. А в Государственной пожарно-спасательной службе, напротив, прошлый год закончился с положительным балансом – спасателей стало на 40 больше.

Поэтому при разработке государственного бюджета на следующий год и следующего среднесрочного бюджета Козловскис надеется на дополнительные средства для повышения зарплат сотрудников внутренних дел, особенно Государственной полиции.

"Правительство назвало внутреннюю безопасность приоритетом на следующий год, а может быть, и в среднесрочной перспективе, мы очень надеемся, что появится возможность увеличить зарплаты и социальные гарантии, что дает дополнительную мотивацию служить в Госполиции, а также не уходить со службы", - сказал Козловскис.

По его словам, приоритетом является прекращение быстрого оттока сотрудников из Госполиции в течение трех лет. Поэтому повышение зарплат тоже необходимо, но это не единственный инструмент.

"Первое - это зарплаты. Они должны быть такими, чтобы полицейский мог снять квартиру, оплатить ее и в известной мере содержать свою семью. Я хотел бы отметить и социальные гарантии - это оплачиваемое государством здравоохранение, пенсия по выслуге", - сказал министр.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !