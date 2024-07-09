В Латвии разрешенную скорость движения превышают 67% водителей. В Эстонии это делают 74%, а в Литве - 76% водителей, сообщили агентству LETA представители страховой компании Ergo со ссылкой на данные проведенного ими опроса.

Большинство, или 70-80% водителей стран Балтии, не соблюдающих разрешенную скорость, признались, что делают это иногда, а остальная часть призналась, что разрешенную скорость превышают регулярно.

Данные опроса также свидетельствуют, что 84% нарушителей в Эстонии склонны превышать скорость движения до 10 километров в час, тогда как в Латвии и Литве такой ответ дали 59% и 60% автомобилистов соответственно. В свою очередь разрешенную скорость движения до 20 километров в час чаще превышают в Латвии (37%) и Литве (34%), тогда как в Эстонии скорость до 20 километров в час превышают 15% опрошенных.

В то же время в Латвии 4% водителей признались, что разрешенную скорость превышают более чем на 20 километров в час, тогда как в Литве таким образом ответили 7%, а в Эстонии - 2%.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что в Латвии и Литве 48% водителей никогда не получали наказания, тогда как в Эстонии таких автомобилистов 39%. В то же время от одного до трех раз чаще всего штрафовали эстонских водителей, тогда как более трех раз штрафовали 10% автомобилистов в Латвии, 9% в Литве и 11% в Эстонии.

"Превышение разрешенной скорости движения на латвийских автодорогах - серьезная проблема, на что указывают и трагические ДТП этого лета. Несмотря на то, что латвийские водители чуть меньше, чем автомобилисты остальных стран Балтии, признаются в этом нарушении, серьезным сигналом является амплитуда превышенной скорости, которая, по данным опроса, в Латвии и Литве выше, чем в Эстонии", - отмечает директор Департамента подписания рисков Ergo Райтис Чаклайс.

Опрос по заказу Ergo проводила компания рыночных исследований Norstat Latvija. в июне 2024 года в Латвии, Литве и Эстонии в режиме онлайн было опрошено 3002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.

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