Foto: LETA

Для улучшения финансовой ситуации Даугавпилсская региональная больница обратилась за помощью в Министерство здравоохранения, сообщила во вторник на пресс-конференции представитель держателя долей капитала больницы, исполнительный директор Даугавпилсского самоуправления Сабине Шнепсте.

Она сообщила, что в больнице, испытывающей финансовые трудности, со сменой правления начата активная работа по пересмотру расходов и в этом году они снижены. Кроме того, утвержден совет в новом составе, который также участвует в решении вопроса. В целом ситуация оценивается как стабильная.

"Мы обратились в Минздрав с просьбой поднять вопрос о господдержке, чтобы выйти из этой ситуации", - сообщила Шнепсте.

Для улучшения ситуации больница также собирается привлечь средства кредитных учреждений для погашения долгов. Кроме того, достигнуты договоренности с поставщиками по срокам оплаты долгов, больница параллельно проводит внутренний аудит.

"Гору долгов, копившуюся годами, за полгода не урегулировать. Рассматривается вопрос о кредитной линии для погашения горящих долгов", - пояснил заместитель мэра Валерий Кононов.

Как сообщалось, еще в прошлом году председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш высказал мнение, что государство должно принимать участие в крупных больницах как их совладелец.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit