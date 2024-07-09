Для улучшения финансовой ситуации Даугавпилсская региональная больница обратилась за помощью в Министерство здравоохранения, сообщила во вторник на пресс-конференции представитель держателя долей капитала больницы, исполнительный директор Даугавпилсского самоуправления Сабине Шнепсте.

Она сообщила, что в больнице, испытывающей финансовые трудности, со сменой правления начата активная работа по пересмотру расходов и в этом году они снижены. Кроме того, утвержден совет в новом составе, который также участвует в решении вопроса. В целом ситуация оценивается как стабильная.

"Мы обратились в Минздрав с просьбой поднять вопрос о господдержке, чтобы выйти из этой ситуации", - сообщила Шнепсте.

Для улучшения ситуации больница также собирается привлечь средства кредитных учреждений для погашения долгов. Кроме того, достигнуты договоренности с поставщиками по срокам оплаты долгов, больница параллельно проводит внутренний аудит.

"Гору долгов, копившуюся годами, за полгода не урегулировать. Рассматривается вопрос о кредитной линии для погашения горящих долгов", - пояснил заместитель мэра Валерий Кононов.

Как сообщалось, еще в прошлом году председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш высказал мнение, что государство должно принимать участие в крупных больницах как их совладелец.

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