Чтобы развивать пространство Старой Риги, включенное в список Всемирного наследия UNESCO, Рижское самоуправление планирует до конца 2029 года провести перестройку улицы Вальню, Театральной площади и инфраструктуры связанных улиц. Проект предусматривает проведение перестройки инженерных сетей, установку элементов благоустройства, а также улучшение безопасности пешеходов, сообщили в Рижской думе.

Перестройка улицы Вальню, Театральной площади и сопутствующей инфраструктуры - один из важнейших проектов развития публичного наружного пространства Старой Риги, который самоуправление планирует реализовать в ближайшие годы.

Председатель Комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне пояснила: "Этот проект является важным шагом, чтобы сделать старую Ригу привлекательной для туристов, рижан и предпринимателей. Это будет богатой вызовами задачей, так как важно сохранить культурно-исторический ландшафт Старой Риги (...). Улица Вальню нуждается в переменах давно, и наша цель - превратить ее в качественную и современную пешеходную улицу, которая соответствовала бы принципам европейской качественной городской среды".

Центральная территория проекта - улица Вальню на всем протяжении от улицы Смилшу до улицы 13 января, работы по перестройке затронут также Театральную площадь и Площадь баррикад 1991 года, улицу Мейстару, улицу Калькю от улицы Мейстару до бульвара Аспазияс, улицу Аудею (от улицы Калею до бульвара Аспазияс), небольшой участок улицы Амату, а также планируется перестроить соединения улицы Вальню с бульваром Аспазияс и улицей 13 января.

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В рамках реализации проекта предполагается построить новую пешеходную инфраструктуру на улице Вальню и прилегающих к ней улицах, внести изменения в организацию движения, приспособив инфраструктуру под нужды пешеходов. Кроме того, предполагается восстановить покрытие улиц, скомбинировав историческую брусчатку с современными решениями для обеспечения доступности окружающей среды. Одновременно предполагается частичная перестройка инженерных сетей. Чтобы сделать среду более приятной для жителей и туристов, будут размещены современные элементы благоустройства, зеленые насаждения и освещение, предполагается создать интерактивный стенд и информационные указатели с единым дизайном.

Запланированное общее финансирование проекта - более 8,6 млн евро. Из них 5 млн евро составит софинансирование из фондов Евросоюза. Дополнительно на перестройку инфраструктуры Rīgas ūdens запланировано около 3,1 млн евро.

Положительное решение о реализации проекта 27 июня этого года принял Комитет городского развития Рижской думы. Оценивать идею будет и Комитет по финансовым и административным делам, а окончательное решение примет Рижская дума.

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