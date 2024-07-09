Государственное агентство лекарств приняло решение выплатить компенсацию в размере 10 000 евро за случай, когда вакцинация против Covid-19 нанесла ущерб здоровью пациента. Это следует из проекта приказа Министерства здравоохранения, который сегодня был одобрен правительством, сообщает LETA.

Государственное агентство лекарств (ZVA) 17 июня этого года приняла решение назначить компенсацию в размере 10 000 евро за средний ущерб здоровью пациента, вызванный побочными эффектами вакцины Spikevax против инфекции Covid-19.

Средства будут выделены из ежегодного государственного бюджета в процессе его исполнения.

Все решения о предоставлении компенсаций принимает ZVA. В соответствии с Законом о управлении инфекцией Covid-19, заявление на выплату компенсации можно подать не позднее двух лет с момента выявления ущерба, но не позднее трех лет с момента вакцинации.

Компенсацию могут запросить те люди, которые были привиты в Латвии зарегистрированной в Европейском агентстве лекарств вакциной. Причиненный здоровью ущерб или жизни прямо должен быть связан с побочным эффектом вакцины, указанным в инструкции по применению лекарства или вакцины. Например, в результате вакцинации возникли постоянные или длительные проблемы со здоровьем, из-за которых самообслуживание и функциональность пациента не восстановились как минимум в течение 26 недель.

В ZVA заметили, что в этом году количество заявлений на получение компенсаций уменьшается.

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