В конечном итоге может случиться так, что именно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и возможный кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп добьются прекращения войны на Украине, заявил депутат Европарламента Вилис Кристопанс ("Латвия на первом месте" (ЛПМ)), который во вторник подтвердил свое присоединение к инициированной премьер-министром Венгрии группе в Европарламенте "Патриоты для Европы".

Группа "Патриоты для Европы" объединяет консервативную партию Орбана Fidesz, итальянскую национал-консервативную партию "Лига", входящую в коалицию во главе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, Французский национальный союз, австрийскую правую "Партию свободы" (FPÖ), пишет агентство LETA.

Криштопанс заявил, что после отказа в присоединении к группе европейских консерваторов и реформистов к нему обратилась группа "Идентичность и демократия", которая выступает за независимость стран, пересмотр климатической и миграционной политики, борьбу с бюрократией, что совпадает с программой партии ЛПМ.

Как рассказал Криштопанс, некоторые партии группы европейских консерваторов и реформистов приняли решение о создании новой группы - "Патриоты для Европы", в результате группа европейских консерваторов и реформистов прекратила свое существование. Новую группу основали 84 депутата из 12 стран.

Криштопанс отметил, что группа предусматривает полностью свободное голосование депутатов. Когда Криштопанс спросил об Украине, группа заявила, что поддерживает Украину, понимая, что страны Балтии поддерживают и будут поддерживать Украину. Депутат подчеркнул, что это правая, сильная группа, которая не является маргинальной. По его словам, она составит "альтернативу" группе Европейской народной партии и "попытается бороться с левым, либеральным, бюрократическим Евросоюзом".

Криштопанс также заявил, что у Европы есть много других проблем, помимо войны в Украине.

В пресс-конференции принял участие и председатель правления ЛПМ, депутат Сейма Айнарс Шлесерс, отметив, что к "Патриотам для Европы" присоединится не только Криштопанс как депутат, но и партия, от имени которой он выразил уверенность, что группа "возьмет власть в следующем созыве Европарламента". По мнению политика, важно, что Орбан, чья страна сейчас является председательствующей страной в Совете ЕС, начал активно действовать, хотя мнения по этому поводу разные.

"Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, был в России и Китае. Орбан планирует посетить США. Я думаю, что роль премьер-министра Венгрии будет только возрастать. Я рад, что в Европарламенте мы будем сотрудничать с Венгрией, которая всегда четко выражала поддержку консервативных семейных ценностей. На 99% ясно, что Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре. Именно отношения Орбана с Трампом обеспечат тесное сотрудничество "Патриотов для Европы" с США как главным членом НАТО. Важно сделать все, чтобы установить мир в Украине как можно скорее, а без переговоров этого не произойдет", - заявил Шлесерс.

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